美伊協議到底多近？川普38次預告將達成 至今仍無下文

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美國總統川普週二凌晨在紐約甘迺迪機場搭乘空軍一號前，再度表示「兩三天內」將與伊朗達成協議。美聯社



美國總統川普宣布與伊朗停火已兩個多月，期間多次宣布雙方已接近達成協議。美媒統計，自川普對伊朗開戰以來，至少37次聲稱協議近在咫尺，或宣稱伊朗急於達成交易，但至今沒有下文。若加上川普週一（6/8）的最新發言，則是38次。

川普（Donald Trump）4月7日在社群平台Truth Social宣布將停火，宣稱談判「進展順利」，只需兩週即可拍板協議，並稱荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將立即全面重啟。

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事後看來，當時根本沒有即將達成協議這回事。但之後兩個月來，川普仍持續暗示，協議就在眼前。

美國有線電視新聞網（CNN）週一報導，根據川普的社群媒體發文、公開受訪及接受媒體電話採訪，他已37次聲稱即將達成協議。

該報導發布後，川普週二（6/9）凌晨又表示，可望於「兩、三天內」與伊朗簽署協議。根據美聯社報導，他說：「我們已非常接近達成一項非常好、非常強而有力的協議」。

CNN指出，川普每一次這麼說，可能是一廂情願，可能是要安撫金融市場，也可能是相信自己能用言語促成事實。

●自3/23開始

美國與以色列於2月28日聯手空襲伊朗，隨後伊朗封鎖荷姆茲海峽。川普最早在3月23日於空軍一號外向記者表示，和平談判已「幾乎達成所有重要共識」。但伊朗當時表示，雙方根本沒有對話。

隔天起，他反覆表示伊朗急於達成協議；到3月26日的內閣會議上，說法更變成伊朗「哀求達成協議」。（但時隔兩個半月，川普口中焦灼的伊朗仍未與美國達成協議。）

3月29日，川普被記者問及「下週內是否能達成協議」，他給予肯定回答。4月6日，他又說雙方「非常接近達成協議」；隔天他宣布停火兩週，以敲定協議內容。

4月15日，他向福斯財經台（Fox Business）表示：「我認為快結束了，我覺得非常接近尾聲……我認為他們非常想達成協議。」

4月16日，川普說：「看起來非常有希望與伊朗達成協議，而且會是個好協議。」

●4/17、5/23分別一天內講三次

4月17日，他在三個不同場合聲稱伊朗「已同意所有條款」、「我認為一兩天內就能達成協議」、「我認為沒有太多重大分歧」。

4月20日，他在Truth Social發文預言，一切將「相對迅速地」實現。到了4月30日，川普口中的伊朗仍「迫不及待想達成協議」。

5月1日，川普向記者提及「戰爭結束後」將如何如何，「應該不會太久……」。

此後他有段時間暫時不提協議，但5月18日又宣布，應中東國家要求，將對伊朗的軍事打擊延後「兩三天」，因為「他們認為非常接近達成協議了」。

此時，他自己似乎也承認，這類預測頻頻落空。他說：「有段時間，我們以為差不多要達成協議了，但最後沒成。但這次有點不一樣。」

5月19日，川普在國會野餐會上說：「我們將很快結束那場戰爭。」

5月23日，他又在一天內講了三次：政府「越來越接近」達成協議；協議「基本上已談妥，只待最終確認」；協議將「很快」宣布，目前正討論「最後細節」。

5月28日，在接受二媳婦賴拉（Lara Trump）採訪時說，雙方「接近達成一個很好的協議」。

6月7日，他又向外界保證雙方「非常接近最終協議」；但他同時表示，伊朗與以色列之間的衝突正危及談判。

他向Axios新聞網站表示：「我們與伊朗非常接近最終協議。這會是個好協議。我不希望因為眼下發生的事情而功虧一簣。」

這是川普至少第三次向Axios表示即將達成協議。

●6/9又講兩次

週一他為共和黨議員葛蘭姆（Lindsey Graham）造勢時，再度預言將在兩週內取得「全面勝利」。

「我們現在正在談判；他們想達成一個很好的協議。」他還宣稱，伊朗「願同意一切條件」（They’re willing to give us everything.）。

至此，根據CNN統計，川普已37度宣稱將與伊朗達成協議。

美聯社則報導，川普週二凌晨回應美軍一架阿帕契直升機墜落荷姆茲海峽事件時，證實確有此事，也強調兩名飛行員已平安獲救；他同時再度表示，可望在「兩、三天內」與伊朗達成止戰協議。

若加上這一次，川普已38次宣布即將與伊朗達成協議。

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