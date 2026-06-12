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美國總統川普多次宣稱美伊即將達成和平協議，但雙方至今仍未簽字。專家分析，談判遲滯主因在於伊朗欲爭取更佳條件、川普不願釋放凍結資產，加上伊朗新領導層局勢不明與以色列的反對，讓這場歷史性談判陷入拉鋸。

川普在談判期間多次宣稱美伊「非常接近達成協議」，據美國有線電視新聞網（CNN）統計，他已至少39次使用類似字眼。然而，雙方拉鋸態勢明顯。川普日前才剛撤回對伊朗的軍事威脅，並稱數日內可望簽約，隨即遭伊朗外交部冷回「尚未達成最終結論」。

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耶魯大學（Yale University）講師 Arash Azizi 接受法新社（AFP）訪問時指出，伊朗在衝突中並未屈服，因此認為「可以撐下去以換取更好條件」。另一方面，川普難以接受釋放伊朗被凍結資產的關鍵要求，也擔心新協議若比他第一任期退出的2015年核協議更寬容，將面臨國內輿論強烈抨擊。

除了美伊雙方的盤算，外部阻礙同樣棘手。阿拉伯海灣國家研究所（AGSI）資深研究員 Ali Alfoneh 指出，以色列總理 Benjamin Netanyahu 強烈反對任何美伊協議，並重申絕不允許伊朗擁有核武。此外，伊朗前最高領袖 Ali Khamenei 喪生後，其繼任者 Mojtaba Khamenei 的權力掌握程度仍不明朗，也為談判增添變數。

未來協議若要落實，關鍵在於伊朗是否真如白宮所稱同意拆除核計畫，以及攸關全球能源命脈的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）能否重新開放。渥太華大學教授 Thomas Juneau 在皇家國際事務研究所（Chatham House）的研究中警告，伊朗深知封鎖該海峽的巨大籌碼，未來若有必要，恐隨時重施故技。

原文出處：美伊協議卡關！川普狂喊「非常接近」為何遲遲未簽？

本文由AI協作，經編輯審核後發布