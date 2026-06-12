將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國與伊朗正研擬一項新協議。川普政府高級官員週五向路透社（Reuters）透露，這項協議將「以實際表現為基準」，在伊朗切實履行承諾之前，美國絕不會解凍其任何資產。

根據路透社（Reuters）報導，美國與伊朗之間一項備受矚目的新協議正在成形。然而，川普政府的一名高級官員於週五明確表示，這項協議完全是「以履行表現為導向」（performance-based），德黑蘭當局必須先拿出實際行動，否則休想拿回任何被凍結的海外資產。

廣告 廣告

該名官員強調，在伊朗切實執行其在協議中所承諾的義務之前，美國不會向德黑蘭釋放任何資金。這項強硬的立場顯示出華府對伊朗政府的高度不信任，並堅持「先履行、後付款」的原則，以確保伊朗不會在獲取資金後違背承諾。

長期以來，美國與伊朗因核子計畫及中東地緣政治局勢關係緊張，美國也因此凍結了伊朗在海外的數十億美元資產。此次美方官員的表態，無疑為雙方未來的談判與協議落實，劃下了極為嚴格的紅線。

原文出處：美伊協議成形 川普政府：伊朗不履約休想拿回凍結資產

本文由AI協作，經編輯審核後發布