美伊又互攻+觀望美CPI 台股開跌震盪 國巨.大立光亮燈繫人氣

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【緯來新聞網】美股四大指數昨夜跌多漲少，AI概念股反彈行情曇花一現，美軍對伊朗發動報復性打擊後，中東局勢再度升溫，避險情緒席捲市場，投資人同時等待美國5月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐，以評估聯準會後續政策走向。

台股今（10）日開盤下跌4百點，權值股開盤普遍下挫，台積電（2330）跌25元，台達電（3008）及聯發科（2454）跌幅1.45及3％（圖／Artlist）

總統川普又對伊朗發動軍事打擊，加劇市場對中東戰爭停火前景的懷疑，晶片股熄火、油價應聲反彈，台股今（10）日開盤下跌4百點，權值股開盤普遍下挫，台積電（2330）跌25元，台達電（3008）及聯發科（2454）跌幅1.45及3％。盤面上仍有火種，被動元件龍頭國巨（2327）5月營收創下歷史新高，美系外資花旗環球除重申買進，目標價更是三級跳，一口氣由495元拉升至1500元，並預估2028年賺進4.3個股本，股價處置結束後，亮出第二根漲停板。



光學鏡頭廠大立光（3008）跨足共同封裝光學（CPO）再跨出關鍵一步。董事長林恩平9日在股東會透露，公司預計9月前完成首條自動化試產線（Pilot Line）建置，率先投入光纖陣列（FA）產品生產，股價強鎖第二根漲停板至4270元，光學族群照亮台股，玉晶光（3406）上漲至754元創下歷史新高。



美國本周將陸續公布CPI與PPI數據，加上周五SpaceX將IPO，資金排擠效應下，美股半導體族群明顯回檔，權值股轉為高檔整理格局，中小型股留意漲多回跌風險。

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