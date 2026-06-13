美伊各說各話！伊朗稱將與阿曼共管海峽 阿拉奇：伊朗是大贏家

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伊朗外交部長阿拉奇向國內媒體強調，伊朗是對美戰爭的勝利者。路透社資料照片



美國與伊朗週五（6/12）雖各自釋出即將簽署和平備忘錄的訊息，但雙方對備忘錄的內容各說各話。伊朗外長阿拉奇週五向伊朗媒體表示，伊朗會繼續和阿曼共管荷姆茲海峽，而伊朗是贏得這場對美戰爭的勝利者。

阿拉奇（Abbas Araqchi）向伊朗國營電視台表示，即將和美國簽署的諒解備忘錄將確保重啟荷姆茲海峽，並結束包括黎巴嫩在內的各前線戰事。阿拉奇強調，荷姆茲海峽屬於伊朗和阿曼主權，兩國將共同管理。他還說，海峽的通行「不會回到戰前模式」，並說：「我們的利劍將始終懸在荷姆茲海峽上方。」

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阿拉奇表示，伊朗尚未就核問題作出任何實質決定，但堅持如果需要處理現有的高濃縮鈾庫存，唯一可接受方式是在伊朗境內稀釋，而非轉移至境外。他還說，在諒解備忘錄的談判中，美國承諾不發動戰爭，也不會使用威脅手段，雙方彼此尊重主權，互不干涉內政。

他同時強調，伊朗在這場戰爭中證實國家的強大。阿拉奇說：「伊朗在與美國的戰爭下更顯強大…伊朗是這場對美戰爭的贏家。」

阿拉奇還說，在諒解備忘錄未簽署之前，文件內容仍可能有所變動。他警告，若這項臨時和平協議的內容未受貫徹，伊朗也不會展開下一階段的核問題協商。

事實上，阿拉奇對內的說法與美方有多項矛盾。他聲稱伊朗遭凍結的資金即將解凍，還說會和阿曼共管荷姆茲海峽。

一名不具名美國官員則駁斥說：「在他們做出績效前，不會有任何資金解凍。荷姆茲海峽將會重啟，伊朗不再金援恐怖組織。這是他們同意的條件，一項以績效為基礎的協議。」

該官員還說，伊朗承諾會「摧毀且移除」所有核原料，而其核子發展計畫也會就此終結。據悉，伊朗手上約有408公斤的高濃縮鈾。

除了在核武和海峽控管問題上不同調，美伊如何簽署這份備忘錄的說法也不同。根據美國總統川普說法，美國副總統范斯最快本週末就會在歐洲代表美國簽署協議。

另有媒體消息稱，雙方可能週日（6/14）在瑞士日內瓦或奧地利維也納簽訂這項名為「伊斯蘭馬巴德宣言」的備忘錄。美方由范斯代表，而伊朗則由伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）出席。

但阿拉奇則向媒體表示，第一階段會透過電子方式簽署。

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