美伊最後一刻同意停火兩週 德黑蘭披露十點談判計劃含解除制裁和放棄核武
美國與伊朗宣布達成為期兩週的停火，並重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。就在其表示大規模打擊即將開始前不到一小時，美國總統特朗普（Donald Trump；川普）撤回了相關威脅。
巴基斯坦表示，在其密集斡旋下促成的這項兩週停火即時生效，並涵蓋「所有地方」，包括黎巴嫩。但以色列後來稱協議不適用於黎巴嫩。
特朗普原先設定星期二（4月7日）美東時間20:00（格林尼治標準時間8日星期三00:00）為與伊朗達成停火協議的最後期限，並威脅若未能達成，「一整個文明將在今夜死掉」。就在期限即將屆滿前十分鐘，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）宣布達成停火。
特朗普對法新社稱，他相信中國國家主席習近平有份促使伊朗談判停火。
中國外交部發言人毛寧星期三被問及美伊停火時說：「伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。王毅外長同相關國家的外長先後26次通話；中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問。中國和巴基斯坦還共同提出了《關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議》。」
「作為負責任大國，中國將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區的和平安寧做出積極貢獻。」
巴基斯坦總理謝里夫在社交平台X發文稱，他已邀請美國與伊朗代表團於星期五（4月10日）前往伊斯蘭堡，就達成一項最終協議進一步談判，以解決他所稱的「所有爭端」。
謝里夫表示，雙方正以建設性的方式投入，推動和平與穩定的進程，其國家希望在未來數天能有更多利好消息。
伊朗外交部長阿巴斯・阿拉格奇（Abbas Araghchi）證實，在此期間，經伊朗武裝部隊協調，霍爾木茲海峽可確保安全通行。白宮表示，以色列也將遵守停火。
伊朗同時確認，已透過巴基斯坦調解方向美國官員送交一項十點計劃。特朗普表示，這是談判中一個可行的起點。
以色列總理府其後透過社交媒體發表聲明稱「支持」特朗普對伊朗停火兩週，「前提是伊朗立即開放海峽，並停止對美國、以色列及該地區國家的所有攻擊」。
「以色列同時支持美國的努力，確保伊朗不再對美國、以色列、伊朗的阿拉伯鄰國以及全世界構成核武、導彈和恐怖主義威脅。」
但這份聲明強調：「這項為期兩週的停火並不包括黎巴嫩。」
伊朗「十點要求」
德黑蘭國營電視台播報了伊方向美方提出的談判條件，這包括：
全面停止對伊朗、黎巴嫩及也門的戰爭
對伊朗的戰爭全面且永久停止，沒有時間限制
徹底結束該地區所有衝突
重新開放霍爾木茲海峽
建立相關協議與條件，以確保霍爾木茲海峽的航行自由與安全
向伊朗全額支付重建成本的賠償
全面承諾解除對伊朗的制裁
釋放由美國持有的伊朗資金及遭凍結資產
伊朗全面承諾不尋求擁有任何核武器
在上述條件獲得批准後，立即在所有戰線生效停火
華府、德黑蘭各自宣稱獲勝
特朗普在發表停火決定後接受法新社訪問時表示，美國毫無疑問取得了一場「全面而徹底的勝利」。
他稱，根據協議，伊朗的濃縮鈾將會「得到妥善處理」，「否則我不會同意」，但並未具體說明這些濃縮鈾將如何處置。
當被問及如果協議破裂，他是否會回到先前威脅要摧毀伊朗民用發電廠與橋樑的立場時，特朗普僅回應說：「你們得拭目以待。」
特朗普又在「真相社交」（Truth Social）上發帖稱，這是「世界和平的大日子」。
「我們將看到大量正面的行動！這會創造出可觀的資金。伊朗可以展開重建進程。我們將運送各類物資，並且只『在附近待著』，確保一切順利進行。」
「我對此充滿信心，事情一定會如此。就如同我們目前在美國所經歷的一樣，這可能會是中東的黃金時代！」
白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）在一則社交媒體貼文中稱，是次美伊停火「是特朗普總統與我們出色的軍隊共同促成的」，並稱特朗普「讓霍爾木茲海峽重新開放」。
萊維特續稱，總統自一開始便表示，「『史詩之怒行動』（Operation Epic Fury）」將是一項為期四至六週的行動，並補充稱，美國「在38天內達成並超越了我們的核心軍事目標」。
不過，協議內容包括賠償、結束制裁以及允許伊朗進行鈾濃縮，伊朗國營媒體表示，美國在此基礎上接受會談是一次「羞辱性的退卻」。
伊朗最高國家安全委員會（SNSCI）發表聲明稱，伊朗在這場戰爭中已實現幾乎所有目標，敵方面臨一場歷史性的失敗。
敘事之戰
BBC波斯語（BBC News Persian）記者 貝赫朗·塔吉丁（Behrang Tajdin）
無論過去39天戰場上的實際情況如何，對伊朗而言，最重要的是這次停火以及任何可能出現的未來協議將如何被詮釋。
停火一經宣布，伊朗方面便試圖將其描繪為一場勝利，稱美國和以色列未能徹底擊敗他們。
對伊斯蘭共和國，國營媒體和其在「抵抗軸心」中的盟友而言，這就是一場勝利。
特朗普同意將伊朗的十點計劃作為進一步談判的基礎，但伊朗最高國家安全委員會表示，美國已同意他們的所有要求，卻未透露伊朗方面除為期兩週重新開放霍爾木茲海峽之外，還提出了什麼作為交換。
換言之，若要讓雙方達成協議，特朗普與伊朗都需要走到一個能夠宣稱整個過程都是自己勝利的節點。
這或許比任何潛在和平協議的具體細節都來得重要。
停火對特朗普算是部分勝利，但代價高昂
BBC駐北美記者 安東尼‧澤克爾（Anthony Zurcher）
最終，較為冷靜的一方佔了上風——至少暫時如此。
華盛頓時間18:32，特朗普在其社交媒體平台上發文稱，美國與伊朗正就談判一項「具決定性」的和平協議「進展得非常順利」，並稱他已同意為期兩週的停火，以便推動談判。
這並非真正的最後一刻，但隨着特朗普所設定的最後期限逼近——若在美東時間20:00前無法達成協議，美國將對伊朗能源與交通基礎設施發動大規模打擊——情勢已相當緊迫。
這一切仍取決於伊朗是否同時暫停敵對行動，並全面開放霍爾木茲海峽供商業航運通行。伊朗政權表示將會這樣做，但同時堅持其仍對該水道擁有「主權」。
這項協議讓特朗普得以抽身於一個逐漸成形的危險抉擇——不是兌現他所承諾的「整個文明今晚將會滅亡」，而是退讓從而損及自身公信力。不過，這位美國總統或許只是為自己爭取到一段暫時的喘息空間。
未來兩週，美國與伊朗將展開談判，爭取時間嘗試達成一項永久性解決方案。這很可能是一段顛簸的過程，但在盤後交易中，油價數日來首次跌破每桶100美元，美國股指期貨大幅上揚。似乎出現了一種最壞情況已經過去的樂觀情緒。
就在星期二上午，這樣的進展仍遠非必然，當時特朗普曾威脅要讓伊朗文明「永遠消失，再也無法恢復」。
是否正是這位美國總統令人震驚的威脅，迫使伊朗同意此前曾拒絕的停火條件，仍不得而知。但可以確定的是，特朗普這番驚人且煽動性的言辭——距離他在「真相社交」上發表類似且充斥粗俗語言的要求僅兩天——在現代美國總統中前所未見，甚至未曾被暗示過。
即便這項為期兩週的停火最終能促成永久和平，伊朗戰爭——以及特朗普近來的言辭——也可能已從根本上改變了世界其他國家對美國的看法。
一個曾自我定位為全球穩定力量的國家，如今正動搖國際秩序的基石。一位似乎熱衷於打破國內政治規範與傳統的總統，現在也在國際舞台上做着同樣的事情。
民主黨人迅速譴責特朗普星期二的言論，一些人甚至呼籲將他免職。
國會眾議員華金·卡斯特羅（Joaquin Castro）在X平台上寫道：「顯而易見，總統的狀況持續惡化，已不適合領導國家。」
參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）説，任何未投票支持結束伊朗戰爭的共和黨人，「都要為這一切的後果負責」。
儘管特朗普所屬政黨中不少人仍支持他，但跟他過去常享有近乎全民一致的擁戴相去甚遠。
來自喬治亞州（Georgia，佐治亞州）的共和黨眾議員，眾議院軍事委員會資深成員奧斯汀·斯科特（Austin Scott；史考特），強烈批評特朗普有關文明滅亡的威脅。
斯科特對BBC說：「總統的言論適得其反，我不同意這些說法。」
威斯康辛州（Wisconsin）參議員、向來被視為特朗普忠實支持者的朗·約翰遜（Ron Johnson）表示，若特朗普將其轟炸計劃付諸實行，那將是「一個巨大的錯誤」。來自德州的眾議員納撒尼爾·莫蘭（Nathaniel Moran）則在社交媒體上寫道，他不支持「摧毀『整個文明』」。
他寫道：「這不是我們的本色，也不符合長期以來指引美國的原則。」
阿拉斯加州（Alaska）參議員麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）經常與總統立場相左，她同樣直言不諱地寫道，總統的威脅「不能被辯解為只是為了在與伊朗的談判中取得籌碼」。
不過，白宮很可能會反駁稱，這種施壓確實奏效了。對於一位民調支持率下滑、黨內批評聲音日增，且經濟因能源價格高企而承壓的總統而言，任何能讓衝突降溫的退場機會，大概都是一種解脫。
在宣布停火的「真相社交」貼文中，特朗普表示，美國已「達成並超越」所有軍事目標。
伊朗的軍事力量已遭到嚴重削弱。儘管其伊斯蘭原教旨主義政權仍在掌權，但多名最高層領導人在轟炸中身亡。
然而，目前許多美方提出的既定目標仍存在疑問。伊朗濃縮鈾的去向——其核武計劃的基礎——仍不清楚。該國依然對地區代理勢力保有影響力，例如也門的胡塞叛軍。
即便伊朗確實全面開放霍爾木茲海峽——且不以通行費或其他付款作為條件——其掌控這一關鍵地緣政治咽喉要道的能力，如今比以往任何時候都更加明顯。
在特朗普發布停火訊息後，伊朗外長阿拉格奇發表聲明稱，伊朗將停止其「防禦性行動」，並「在與伊朗武裝部隊協調下」確保霍爾木茲海峽的安全通行。他還補充說，美國已接受伊朗十點計劃的「總體框架」。
該計劃包括美國撤出其在該地區的軍事力量、解除對伊朗的經濟制裁、為戰爭損失支付賠償，以及允許伊朗維持對霍爾木茲海峽的控制。很難想像特朗普會真正同意這些條件，這也顯示未來兩週的談判可能充滿風險。
就目前而言，這對特朗普來說是一場部分的政治勝利。他發出了戲劇性的威脅，並達成了所期望的結果。但停火只是暫時的緩解，而非永久的解決方案。
總統言行以及整場戰爭所帶來的長期代價，仍有待全面評估。
艱難的談判即將展開
BBC波斯語駐華盛頓記者 卡沙亞爾·喬內迪（Khashayar Joneidi）
在新一輪談判即將展開之際，美國與伊朗之間仍存在嚴重的互信赤字。
過去一年，伊朗與美國曾進行過兩次談判，而每一次都是在談判進行期間爆發戰爭。
無論伊朗在國家媒體中如何將自己描繪成勝利者，其實際處境都非常脆弱。
其軍隊遭受重創，經濟近乎崩潰，而政權仍需面對反對派與民眾留下的未解問題。
在過去數天，政府已開始處決部分於今年1月抗議期間被捕的人士。
政權必須在國內加強對權力的控制。處境雖然惡劣，但同時其提出的要求，對美國而言也極難回應。
美國方面表示，接受停火的前提是霍爾木茲海峽的航運必須保持自由通行。
伊朗則提到，由於其地理位置，希望能夠控制霍爾木茲海峽的海上交通——這是其最優先的關切。
圍繞伊朗核計劃的談判也將十分艱難。
伊朗國營媒體稱，美國已同意伊朗進行鈾濃縮。
但美國則表示，希望伊朗完全停止任何鈾濃縮活動。
這將是非常艱難的兩週。
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