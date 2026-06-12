美伊和平備忘錄傳「最快14日」簽署 可能地點曝光

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國際中心／許展溢報導

路透社報導，美國與伊朗的和平備忘錄，最快可能在14日（週日）簽署。（ˋ示意圖／AI製圖）

美國總統川普表示，伊朗最高領袖批准了與美國的協議，外媒最新報導指出，根據消息人士透露，美伊和平備忘錄有望在14日（週日）於日內瓦簽署。

根據《路透社》報導，有消息人士透露，美國與伊朗的和平備忘錄，最快可能在週日簽署，還提到，日內瓦是目前最有可能的簽署地點。該消息人士表示，備忘錄的條文內容目前仍在進行最終確認，然伊朗方面堅持一貫立場，即該協議必須同時結束黎巴嫩境內的戰火。

報導提及，目前目標是在週六前敲定最終版本，以便該協議能由美國副總統范斯與伊朗國會議長加利巴夫共同簽署，雖目前尚未正式確定地點，但日內瓦是最有可能的地方。

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這名消息人表示，協議草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍其數十億美元的資金，並要求在包括黎巴嫩在內的所有戰線停止敵對行動，至於核武議題，則將留待日後談判，再討論。

不過，該消息人士並未提及伊朗要以哪種條件作為交換，截至目前，美國對此也未做出回應。

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