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美國與伊朗近日釋出和平協議即將達成的訊號，但雙方對具體條款的解讀卻大相逕庭。巴基斯坦官方宣稱協議文本已定案，但美國總統川普隨即在社群媒體上痛批外洩的親伊條款是「假新聞」，強調美方絕無輕易讓步。

根據路透社（Reuters）報導，這份由西方、伊朗及巴基斯坦消息人士透露的和平備忘錄草案，內容似乎大幅滿足了德黑蘭當局的要求，包括美國立即解凍伊朗數十億美元的資產，並豁免其石油出口制裁，以換取伊朗重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。然而，川普隨即在社群平台「Truth Social」上發文反駁，怒斥這些外洩內容與雙方實際達成的書面協議毫無關係，並痛批伊朗人「非常不光彩」。

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美國副總統范斯（JD Vance）也出面澄清，強調伊朗不會平白獲得任何現金，所有經濟利益都必須在伊朗切實履行協議義務後才會釋出。美國高層官員更透露，協議中明確要求伊朗必須銷毀並移除其濃縮鈾庫存，且不得資助恐怖組織。

儘管美伊雙方各執一詞，但市場已對和平曙光做出反應，全球股市應聲上揚，國際油價則下跌超過3%。不過，作為美國盟友的以色列並未參與此次談判，以色列總理 Benjamin Netanyahu 明確表示不會受該備忘錄約束，這也為未來的和平進程埋下變數。

原文出處：美伊和平協議將成？川普怒斥外洩條款偏袒伊朗是假新聞

本文由AI協作，經編輯審核後發布