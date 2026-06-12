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中東局勢出現重大轉折！伊朗外交部長 Abbas Araghchi 於週五表示，美國與伊朗在結束中東衝突的談判上取得突破性進展，雙方距離達成和平協議「從未如此接近」。

伊朗外交部長 Abbas Araghchi 在社群平台 X（前身為 Twitter）上發文指出，旨在結束中東衝突的《伊斯蘭馬巴德備忘錄》（Islamabad Memorandum of Understanding）已經進入最後階段，雙方距離正式簽署「從未如此接近」。

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這項備忘錄得名於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，該地先前曾多次主辦美國與伊朗之間的協商。隨著伊朗國內媒體開始流傳並報導該協議的具體條款，Abbas Araghchi 特別呼籲，在協議正式敲定與公布之前，各界媒體應保持克制，避免對合約內容進行無根據的揣測。

原文出處：美伊和平協議現曙光 伊朗外長：雙方從未如此接近

本文由AI協作，經編輯審核後發布