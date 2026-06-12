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美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。

美伊兩國歷經數週的艱難談判，期間雖伴隨威脅與零星交火，但雙方關係如今出現重大突破。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 在社群媒體上表示，雙方距離簽署「伊斯蘭馬巴德備忘錄」從未如此接近。美國總統川普隨後也轉發了這條訊息，顯示雙方正朝著達成共識邁進。巴基斯坦總理 Shehbaz Sharif 也證實，和平協議的最終文本已經敲定，和平從未如此接近。

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然而，雙方對於協議的具體細節仍各執一詞。伊朗方面指出，協議內容包括美國解除對伊朗港口的軍事封鎖、調整霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的管理權，並將凍結的240億美元資產解凍；至於敏感的濃縮鈾問題，伊朗堅持只能在境內進行稀釋。此外，伊朗官方通訊社（IRNA）報導稱，雙方簽署初步協議後將進行為期60天的後續談判，以確保伊朗提煉濃縮鈾的權利。

不過，華府與美國副總統范斯則強調，伊朗必須先完全拆除核計劃、銷毀濃縮鈾庫存並重新開放海峽，才能獲得經濟利益，美國絕不會在伊朗履行義務前釋放任何資金。儘管細節仍有出入，美國高層官員透露，未來幾天內簽署協議的機率已高達八成以上，瑞士也已主動提議擔任實體簽署的東道國。

原文出處：美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」

本文由AI協作，經編輯審核後發布