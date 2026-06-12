美伊和平協議近完成 美官員：8成以上機率近日簽署
（中央社伊斯蘭馬巴德/華盛頓12日綜合外電報導）巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天表示，美國與伊朗和平協議的最終文本已獲各方同意；美國官員則稱，有80%至85%機率在數日內與伊朗簽署協議。
綜合法新社報導，夏立夫在社群平台X發文指出：「我們可以確認，已經達成一份最終並獲得美伊同意的和平協議文本，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定下一步行動。」
他在貼文中標註美國與伊朗總統，以及兩國其他領導人。巴基斯坦過去幾個月以來一直居中協調美伊談判。
夏立夫表示：「和平從未像現在這般靠近。」
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天堅稱，伊美達成協議以結束中東戰事的可能性前所未有地接近。在此之前，美國總統川普曾憤怒指責德黑蘭當局在談判中缺乏誠意。
夏立夫說：「在巴基斯坦持續進行密集斡旋的過程中，我們充分了解那些企圖破壞和平協議的人正不斷地發動錯誤資訊的攻勢。」
美國政府一名高階官員今天表示，美方有「80%至85%的把握」在未來數日內與伊朗簽署和平協議。
這位不願具名的高階官員在與媒體的電話會議中表示：「我們預期未來數日內將簽署協議，但我無法提供確切日期。」
他說：「如果你今天早上問我對簽署協議的信心有多少，我可能會說75%，但現在大概提高到80%至85%。不過，還沒有達到100%。」（編譯：徐睿承）1150613
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