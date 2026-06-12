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美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。

根據路透社（Reuters）報導，這份擬定中的備忘錄草案呼籲重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的軍事封鎖。至於美國總統川普當初開戰的主因——伊朗核子計畫，則預計在協議簽署後的60天內另行談判。美國官員表示，該協議符合川普的核心目標，並讓談判處於非常有利的位置。

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不過，這份草案條款被外界質疑較有利於德黑蘭，引發川普駁斥相關報導不實。伊朗外長 Abbas Araqchi 則得意地在國營電視台宣布：「伊朗是這場與美國戰爭的贏家。」他強調，伊朗將與阿曼共同保有荷姆茲海峽的控制權，並稱「我們的劍將永遠懸在荷姆茲海峽之上」。

與美國一同發動軍事行動的以色列並未參與此次談判。以色列總理 Benjamin Netanyahu 近期因川普要求限制在黎巴嫩的軍事行動而與其產生摩擦，他明確表示以色列不會成為該協議的締約方，並將保留對抗威脅的行動自由。

隨著美伊和平談判取得重大進展，全球金融市場隨之震盪。全球股市應聲上漲，國際油價則大幅下跌，布蘭特原油重挫逾3%，創下近兩個月來的最低點，暫時緩解了川普政府因油價高漲而面臨的政治壓力。

原文出處：美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署

本文由AI協作，經編輯審核後發布