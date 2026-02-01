美伊外交談判進行中 川普：希望談出可接受的結果

爆炸現場一片狼藉，路透社引述伊朗媒體報導指出，這起爆炸導致2人死亡、14人受傷。事發地點位於伊朗東南部的阿巴斯港，正好扼守荷姆茲海峽，是伊朗重要的貨櫃進出口門戶。而同一天，伊朗西部靠近伊拉克邊界的阿瓦士也傳出爆炸，造成4人喪命。

儘管警消單位初步研判，兩起爆炸都是瓦斯外洩引發，以色列也強調與爆炸案無關，但在中東局勢緊張的時刻，還是引發外界諸多聯想。

目前美軍除了林肯號航空母艦戰鬥群抵達阿拉伯海，並持續接收戰備補給。駐防歐洲的各型軍機也趕往中東支援，包括匿蹤戰機F-35、空中加油機KC-46，還有專門癱瘓敵人防空系統的電子作戰機EA-18。

不過，對於各方猜測美軍何時動手？美國政府三緘其口。

美國總統川普（Donald Trump）對記者說道，「我們有一支強大的艦隊，正開往伊朗方向。我不能告訴你們詳細的情形。但我希望能談出可接受的結果。」

記者提問，「據說沙烏地國防部長指出，美國若在打擊伊朗方面收手，將使伊朗更加膽大妄為。您的回應是如何？」

川普回應，「有些人是這麼認為，但有些人不是。但若能談出一個各方滿意的協議，可讓伊朗不持有他們不該有的核武。我不知道伊朗會不會如此，但他們很認真地與我方對談。」

外電報導指出，川普認為如果在外交談判同時洩漏軍事行動計畫，將破壞以和平手段解決爭端的前景。

而伊朗長年的盟友俄羅斯，總統蒲亭（Vladimir Putin）日前在莫斯科，接見了伊朗最高國家安全委員會主席拉里賈尼（Ali Larijani）。會後拉里賈尼指出，開戰對美伊兩國與整個中東都沒好處。

俄羅斯總統蒲亭1月29日時說道，「當然，我們正密切關注伊朗局勢發展。我會和您（阿聯總統阿勒那哈揚）進行廣泛且深入的討論。」

根據以色列時報的說法，拉里賈尼強調即使軍方揚言不惜一戰，與美國的談判仍有進展，希望得以扭轉緊繃的局勢。

