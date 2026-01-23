美伊大戰一觸即發！美航母航向中東 中外交部呼籲「各方珍惜和平」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

伊朗血腥鎮壓示威群眾影發國際譁然，美國總統川普（Donald Trump）也多次表示若伊朗官方持續這類無差別殺人的鎮壓將會有所行動，他更於昨（22）日從世界經濟論壇返回美國時，在空軍一號上向媒體證實，美方目前正調集多艘艦艇往伊朗方向。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（23）日於例行記者會上表示，希望各方珍惜和平，並保持克制以對話代替衝突。

美國總統川普向媒體證實，美方目前正調集多艘艦艇往伊朗方向。（圖／美聯社）

川普於受訪時表示，目前正調集重兵前往伊朗，包含多艘艦艇，美方正密切關注事態發展。對此，多家中媒報導，中國外交部發言人郭嘉昆於例行記者會上稱，「中方希望伊朗保持國家穩定，希望各方珍惜和平，保持克制，通過對話解決分歧。」

據路透社報導，美國官方稱「亞伯拉罕林肯號」航空母艦和幾艘飛彈驅逐艦會在數日後抵達中東海域；美國也正考慮在中東地區部署額外的防空系統，這對於防範伊朗對該地區美國基地的空襲至關重要。

對此，伊朗方面也不甘示弱，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德帕克普爾（Mohammad Pakpour）表示，美國與以色列最好別做出任何「誤判」，且美方須從12日戰爭中學到教訓，才不會再面對承受更加慘痛的代價。

