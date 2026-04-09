美伊宣布停火油價就會跌？學者斷言「難回頭」：未來半年恐穩站9字頭

美國總統川普7日宣布若伊朗同意開放荷姆茲海峽，同意暫停攻擊，伊朗則表示若美方停止攻擊，伊朗可確保兩周內船隻可安全通航荷姆茲海峽。對此，財金教授段昌文在網路節目《財經一路發》中分析，雖然美伊宣布停火，但油價不太可能回到2月28日以前的價位，未來半年油價大機率會維持在90元以上。建議投資人可停止投資、持有現金或精準風險控管，以應對此次中東戰爭影響。

段昌文說明，目前美伊戰爭宣布停火兩週，WTI和布蘭特原油基本都仍站在90元以上，對美國和中國非常有利，因為美國可繼續生產頁巖油，而中國在油價低時，用煤提煉石化產品非常不划算，因此油價達到90元以上才可獲利。雖然中國60%原油依賴進口，但對中東原油依賴程度僅33%，對其他管道依賴可達4成。而日本對中東原油依賴高達71%，韓國則是54%，台灣、韓國、日本股市漲幅大概反映出該國對原油的依賴程度，韓國股市上漲幅度最大，日本依賴程度雖高，但因已釋放戰略儲備原油，稍微緩解原油壓力，台股的漲幅則比日本、韓國股市小，而中國上證指數8日漲幅2.7%，可見其對中東原油依賴低於台、日、韓三國。

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段昌文表示，先前持股減碼的原因是川普的不確定性因素過於強烈，面對此次中東危機，許多投資大師建議，第一，不要投資；第二，風險控管，採用類似巴菲特的方式，投資人持有現金； 第三，像避險大師索羅斯一樣精準風險控管。不過，散戶的投資人難敵24小時盯盤的投資專家，這一波之所以出現短時間大漲大跌的情況，就是有許多投資機器人在操作，模型的進出非常頻繁，當投資人看到頭條新聞時，實際上已是「尾條」。

段昌文指出，油價60元時，台股指數3萬3000~3萬4000點，油價漲到120元以上時，台股指數3萬3000~3萬1000點，現在油價跌回96、95元時，台股指數仍是3萬3000~3萬4000點，相當奇怪。原油成本的傳導對股票而言是衝擊還是利多，後續仍需觀察。

段昌文分析，後續經濟一定會受到此次中東戰爭的影響，未來六個月內油價應該都會在90元以上。先前油價60元時，已出現通膨疑慮，未來油價若維持90元以上，對美國而言恐是個巨大衝擊。據消息指出，美國10日將發布的三月CPI（消費者物價指數）為十年以來單月最高，此影響傳遞最後會傳遞到台灣。而油價的影響將傳遞到所有產業界，AI產業雖不需原油，但相當耗電，等油價衝擊傳遞到電價時，AI勢必也會受到影響。

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