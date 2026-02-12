美伊將持續談判 川普會晤納坦雅胡未達明確共識 以色列擔憂這兩點

圖左為以色列總理納坦雅胡。 圖：翻攝自 X《Megatron》

[Newtalk新聞] 《路透社》報導，美國總統川普在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談後表示，雙方並未就如何應對伊朗達成「明確」政策協議，但他強調，與德黑蘭的談判將持續進行，以觀察是否能達成協議。

川普在會後於社群媒體發文指出：「除了我堅持與伊朗的談判應持續進行，以觀察是否能夠達成協議外，沒有達成任何明確結果」；並表示，「如果能達成，我已讓總理知道，那將是我的首選。」

廣告 廣告

川普同時補充「如果無法達成，我們就必須看看結果會如何」，他還提到，上一次伊朗拒絕協議時，美國去年六月曾打擊其核設施。

這場會談是川普重返白宮後，雙方第七次會面。報導指出，納坦雅胡原預計，將敦促川普擴大對伊朗的外交議程，不僅限於核計畫，也應涵蓋其飛彈武器庫。不過，納坦雅胡僅強調「須納入考量以色列的安全利益」，並未明示川普已做出相關承諾。

雙方閉門會談超過 2 個半小時，川普形容為「一次非常好的會面」，但未宣布重大決定。納坦雅胡此次訪美行程較以往低調，白宮未開放媒體進入橢圓辦公室，僅由以色列大使館發布兩人握手的照片。

近日，川普多次警告，若無法達成協議，美方可能對伊朗採取軍事行動；德黑蘭則揚言報復，引發外界對區域戰事擴大的憂慮。目前美軍正逾中東集結兵力。川普接受《福斯財經新聞》（Fox Business News）訪問時表示，一項好協議意味著「沒有核武器、沒有飛彈」，但未進一步說明細節。他也向《Axios》表示，正考慮部署第兩支航母打擊群，作為在伊朗周邊大規模軍力集結的一部分。

報導指出，以色列憂心美方可能僅聚焦於核議題，而未限制伊朗彈道飛彈計畫，或終止其對哈瑪斯與真主黨等武裝代理人的支持。以色列官員已敦促美國不要信任伊朗的承諾。不過，伊朗已拒絕相關要求，並表示在阿曼舉行的談判僅聚焦核議題。

納坦雅胡辦公室在會後聲明中表示：「總理在談判背景下，強調以色列國家的安全需求，雙方同意繼續保持密切協調與緊密聯繫。」伊朗方面則表明，願意在解除制裁的前提下討論核計畫限制，但排除將飛彈問題納入談判。伊朗最高領袖顧問沙姆哈尼 2 月 11 日表示「伊斯蘭共和國的飛彈能力不容談判。」

除了伊朗議題外，加薩局勢亦列入議程。川普希望推進其協助斡旋的停火協議，不過其 20 點計畫進展停滯，包括哈瑪斯解除武裝與以軍分階段撤離等問題仍有重大分歧。川普會後表示，「我們討論了在加薩及整個地區正取得巨大進展。」報導指出，納坦雅胡原定 2 月 18 日訪美，後因美伊重啟接觸而提前。雙方在上周於阿曼舉行的核談判均稱進展正面，並預計近期再度會晤。

儘管川普長期支持以色列安全，美國仍為其主要軍備供應國，但在巴勒斯坦建國問題上雙方出現分歧。川普的加薩計畫提及未來可能的巴勒斯坦建國前景，而納坦雅胡及其歷來最右傾的執政聯盟長期反對相關構想。日前，納坦雅胡安全內閣批准措施，使以色列屯墾者更容易在約旦河西岸購地，此舉遭國際譴責。川普 2 月 10 日重申反對吞併西岸。

此外，《路透社》指出，伊朗在去年六月與以色列爆發為期 12 天的戰爭後，其區域影響力受挫，防空系統與飛彈庫存遭重創。兩名以色列官員表示，有跡象顯示伊朗正試圖恢復相關能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普嗆要加派第二艘航母逼伊屈服! 外媒：可能派「這艦隊」打擊群

川普揚言封橋奪產權! 撕毀之前簽訂協議 美加跨國大橋通車生變 卡尼回應了......