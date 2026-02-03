美伊將爆發全面衝突？ 外媒揭影響地區局勢的「4大異常訊號」.....

美國五角大廈的披薩指數也可能成為評估美伊衝突是否爆發的關鍵資訊。(示意圖) 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

[Newtalk新聞] 美軍近期持續加強對中東地區的軍事部署，準備隨時對伊朗發起軍事行動，國際社會也對美伊兩國間可能發生的全面衝突感到擔憂。近期中國專家分析稱，雖然美國、伊朗雙方都積極釋出談判的意願，但仍有 4 大異常訊號象徵著美國與伊朗可能爆發的全面衝突，認為雙方已經處於全面戰爭的邊緣。

中國《直新聞》報導稱，雖然美國總統川普的態度在最近幾日出現大幅軟化，多次公開表態希望與伊朗展開談判並達成核協議，伊朗外交部長阿拉格齊也發表友善回應，希望透過中間方與美國接觸，推動雙方的談判，但兩國卻仍不斷向對方釋出軍事威脅，地區衝突全面爆發的緊張局勢也成為了國際輿論的關注焦點。

伊朗外長阿拉格齊。 圖：翻攝自 @SydneyDaddy1 X 帳號

該報導認為，在當前的美伊衝突局勢中，有 4 項異常訊號可能加速推動美軍發起軍事打擊，分別是伊朗核設施周邊的異常活動、地區盟友發出的合作訊號、能源市場的反應以及五角大廈的「披薩指數」。該報導強調，即使美國川普繼續保持「戰略模糊」的策略，外界仍可透過上述 4 項訊號觀察雙方動態，進而從中找出可能爆發衝突的線索。

該報導指出，當地時間 31 日，曾在 2025 年 6 月遭遇襲擊的伊朗納坦茲伊斯法罕核設施出現新的活動跡象，相關建築被加蓋了「屋頂」，防止西方國家透過衛星照片觀測設施內的活動內容。該報導分析稱，伊朗可能已經派遣專業人士前往上述設施，設法回收設施內殘存的核材料，並重新評估相關設施內仍可使用的關鍵資產。

去年 6 月遭美軍 B-2 轟炸機重創的納坦茲與伊斯法罕設施，屋頂修復工程已悄然完工。 圖：翻攝自 X

該報導表示，伊朗重啟核設施活動的行為，很可能讓主張伊朗徹底停止核活動的美國政府不滿，推測伊朗可能在防備美軍打擊的同時，提對核資產進行轉移，避免美軍再次發動類似「午夜之錘」打擊行動以及可能造成的損失。

另一方面，以色列、俄羅斯等地區盟友也先後發聲，宣布加強與美國、伊朗間的軍事合作。其中，以色列當局甚至派遣總參謀長埃亞勒．扎米爾 ( Eyal Zamir ) 於 2 月 1 日親赴美國華盛頓，與美國診被針對伊朗發起的打擊行動展開討論。

美國向以色列指出，對伊朗動武的相關準備預計將在兩週內完成，未來可能出現適合行動的「機會窗口」。 圖:翻攝自X帳號@IsraelSpoof_

同時，葉門胡塞武裝也於 31 日，將加強軍事戒備，並針對紅海沿岸周邊的導彈發射裝置進行檢查。另外，俄羅斯總統普丁也會見了伊朗最高國家安全委員會秘書阿里．拉里賈尼 ( Ali Larijani )，並加強了對伊朗的武器交付作業。

該報導也進一步指出，由於中東是全球石油出口的核心地區，國際原油的價格波動可能成為美伊衝突局勢的判斷關鍵。該報導表示，在美伊雙方表現出談判的意願後，國際原油價格出現明顯的回落趨勢，推測國際市場對美伊達成和解抱持著高度的期望。然而，前白宮能源顧問鮑勃．麥克納利 ( Bob McNally ) 卻對美伊和談抱持著悲觀的情緒，強調美國在未來數日甚至數周內對伊朗發起某種攻擊行動的概率已經上升至 75% 。

美軍近期持續加強針對中東地區的軍事部署，圖為已抵達中東的福特號航母戰鬥群。 圖：翻攝自 騰訊網 蘇浩教授

最後一個觀測窗口，則是五角大廈的「披薩指數」。該報導指出，雖然該指數被歸類為「流傳數十年的玄學指標」，但其準確程度卻可能比美國情報機構更高。該報導表示，五角大廈的披薩指數近期呈現忽高忽低的趨勢，但大抵上處於「中間偏下」的緩和狀態。

該報導總結稱，綜合上述 4 大訊號所得出的結論，美國與伊朗目前仍處於戰爭的邊緣，認為雙方積極釋出談判意願的行為，是「備戰同時畏戰」的表現。該報導強調，美伊局勢的最終走向既與川普的決策相關，也與雙方能否在觸及對方紅線前下台階有關。

