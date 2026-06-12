美伊將簽「伊斯蘭馬巴德宣言」 伊媒：解凍240億美元、解除所有制裁
美國總統川普昨（6/11）表示最快本週末可與伊朗簽署和平備忘錄，伊朗國家通訊社伊通社（IRNA）今天（6/12）報導，兩國就14點提議達成的諒解備忘錄已「基本完成」，美媒指雙方可能週日（6/14）在瑞士日內瓦或奧地利維也納簽訂「伊斯蘭馬巴德宣言」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據消息人士，簽署儀式最快周日（6/14）在瑞士日內瓦舉行，伊朗官員則稱可能在奧地利維也納簽訂。多名消息人士透露該備忘錄可能名為「伊斯蘭馬巴德宣言（Islamabad declaration）」，以表彰巴基斯坦在斡旋中發揮關鍵作用。上述消息都未獲官方證實。
CNN報導引述伊朗國家通訊社伊通社（IRNA）稱備忘錄已「基本完成」，根據伊通社及半官方梅爾通訊社（Mehr）等伊朗媒體報導，該文件內容重點如下：
結束包括黎巴嫩在內所有戰線的戰爭，如協議簽署，美國將「承諾迫使以色列」停止在黎巴嫩的敵對行動。
核問題上，伊朗不會立即做出任何新承諾，會在備忘錄簽署後的60天談判期內「在基本原則框架內」參與內容包括其濃縮鈾權利的核談判。
關於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗不會承諾放棄對海峽的管理權，海峽也不會恢復到戰前狀態。備忘錄僅討論該水道「海上交通正常化」，以及結束美國對伊朗港口的封鎖。海峽的管理將僅與沿海國家進行協調，美國不會參與海峽管理。
關於伊朗被凍結資產，協議要求解凍伊朗240億美元凍結資金，其中一半須在簽署後立即支付。伊通社報導伊朗已「從第三方獲得關於最終付款的具體保證」。
至於對伊朗制裁，協議明訂60天內解除所有對伊朗制裁，且美國承諾此期間不會在該地區增加更多軍事力量，也不會對伊朗加諸新制裁。
關於戰爭賠償，梅爾通訊社報導，文件內容包括總額至少3000億美元的伊朗重建計畫。伊通社表示，具體機制將在60天內協商確定。
梅爾通訊社更指出關於伊朗的彈道飛彈計畫和代理人等問題，已被「徹底刪除」，與伊朗革命衛隊（IRGC）關係密切的塔斯尼姆通訊社（Tasnim），此草案「仍需伊朗相關機構審查和最終確定」。
有鑒於過去美伊媒體發布的協議草案，內容常有出入，雙方在各自發佈後也常有「消息來源」放話駁斥對方所述，故上述條件僅依據伊朗媒體報導，非拍板定案。
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