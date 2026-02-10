美伊局勢升溫 美呼籲自家船隻「盡量遠離伊朗領海」

華盛頓與德黑蘭之間的緊張關係持續升溫。美國海事管理局針對通過霍爾木茲海峽的美國籍船隻發布新航行指南，呼籲船隻在不影響航行安全的前提下，盡量遠離伊朗領海。

德黑蘭隨處可見反美圖案。（圖／路透）

新指南明確建議美國船隻船長，若遭遇伊朗部隊登船時不應使用武力抵抗，但「不抵抗並不代表同意或接受該登船行為」。指南特別提到：「建議向東通過霍爾木茲海峽時，船隻應靠近阿曼領海航行。」

美伊雙方經過數週的激烈言論交鋒，幾乎將兩國推向戰爭邊緣。

美國政府將霍爾木茲海峽描述為「全球最重要的石油咽喉」，因其作為能源生產地區的海上入口具有戰略位置。今年一月底，伊朗伊斯蘭革命衛隊在該海峽進行海軍軍事演習，促使美軍警告德黑蘭不要採取任何「不安全且不專業」的行為。美軍隨後表示，已擊落一架接近美國航空母艦的伊朗無人機。

伊朗官員表示，目前的談判「僅限於核議題」，但川普政府暗示還希望解決伊朗的飛彈武器庫及德黑蘭對黎巴嫩真主黨和哈瑪斯等區域非國家行為體的支持問題。在核問題上，過去談判的主要障礙是伊朗是否可在國內進行鈾濃縮。德黑蘭堅稱鈾濃縮是其主權權利，不違反《不擴散核武器條約》承諾，但川普一直推動零濃縮政策。

