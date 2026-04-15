美伊恢復談判？外媒不看好：注定破局

國際中心／林浩博報導

美國總統川普預告，與伊朗的和談有望於兩天內恢復，但外媒警告協商恐怕注定破局，提醒外界別太樂觀。（圖／翻攝自X平台 @washington_EY）

美國總統川普預告「兩天內」或與伊朗恢復談判，讓中東和平露出曙光。但外媒《The Conversation》提醒，別太樂觀，由於缺乏互信、核議題卡關，加上雙方要求差距過大與以色列等因素干擾，美伊談判恐怕再度破局。

川普毀約又兩度突襲 美伊信任蕩然無存

根據《The Conversation》於14日的報導，美伊雙方首輪和談破裂，並非因為缺乏誠意或外交手腕不足，而是根深蒂固的結構性問題。當中最大障礙是兩國之間的信任蕩然無存，僅靠上週末在巴基斯坦21小時的對話，也難以重建。

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回顧2015年伊朗和美國等世界6大強國達成核協議，由伊朗對自家核計畫設限以換取制裁放寬，也因川普第一任期單方面帶領美國退出，僅維持了約3年就崩潰。報導援引國際原子能總署（IAEA）的說法指出，即便協議名存實亡，伊朗一方仍堅守相關承諾。但2025年美國和以色列卻給情勢火上加油，於6月空襲伊朗核設施。今年初伊朗又與美國進行多輪的間接談判，卻不料負責協調的阿曼在說突破近在咫尺之際，川普竟不講武德，於2月28日開轟伊朗。伊朗國會議長卡利巴夫（Bagher Ghalibaf）率團與美方談判，他即直言，「由於過去兩次戰爭的經驗，我們不信任對方」。

伊朗國會議長卡利巴夫率團與美方談判，但他直言，美國的出爾反爾，已讓伊朗對美國毫不信任。（圖／翻攝自X平台 @mb_ghalibaf）

美國要求伊朗放棄核能力 無異緣木求魚

除了雙方之間毫無信任，報導表示，核議題也讓談判陷入僵局。美國總統范斯（JD Vance）在首輪談判期間曾稱，美方希望伊朗明確承諾不尋求核武，也不會追求那些能加快取得核武的工具。但問題是，不同於具體的領土、設備和制裁鬆綁，核技術與知識一旦取得，是無法放棄。因此即使拆除離心機，伊朗也仍保有提煉濃縮鈾的能力。

雙方要求差距過大 連「談什麼」都無共識

報導進一步指出，美伊雙方開出的條件差距過大，就連「談什麼」都無法達成共識。美國對伊朗的15點要求包山包海，包括20年不得進行濃縮鈾的活動、彈道飛彈開發喊停、恢復荷莫茲海峽的通行、停止對真主黨和哈瑪斯等區域代理人的支持，以及承認死敵以色列的生存權。伊朗則要求美國解凍資產、就核計畫給出保證、承認伊朗有權向通行荷莫茲海峽的船隻收費、給予戰爭賠償，和以色列停止對真主黨的攻擊。

隨著美國總統川普的一聲令下，荷莫茲海峽陷入美、伊兩國所施加的罕見「雙封鎖」狀態，無形中升高了衝突向外擴大的風險。（圖／翻攝自X平台 @MarioNawfal）

以色列「否決」協議 川普封鎖令陷兩難

報導再表示，戰爭牽涉美、以、伊三方，以色列也可能藉由「否決」，破壞潛在的終戰協議。比如美國改變立場，同意不准以色列繼續攻擊黎巴嫩的真主黨，但以方仍可能置若罔聞。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已經放話：「在我的領導下，以色列將持續對抗伊朗的恐怖主義政權與代理人。」

與此同時，隨著川普下令美軍自13日起，圍堵出入伊朗港口的船隻，讓已處於伊朗控制的荷莫茲海峽，陷入罕見的「雙封鎖」狀態，恐怕造成更多國家捲入衝突之中。比如與伊朗的中國油輪，可能被美國海軍攔截，升高了美、中兩大核武強國海上對峙的風險。報導直言美方陷入兩難，因為若選擇放行中國船隻，則封鎖令形同虛設。

綜合來說，美伊兩國的結構性問題未解，川普又火上加油搞了一齣荷莫茲海峽「雙封鎖」，只是限縮了雙方的外交斡旋空間，加劇了第二輪談判的困難，甚至可說是讓協商注定破局。中東衝突的落幕，實際上仍是遙遙無期。

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