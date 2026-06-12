美伊戰事將終結？路透：和平備忘錄最快6/14日內瓦簽署

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美伊戰事已超過100天，一名西方消息人士12日向路透社透露，美國與伊朗終止波斯灣戰事的備忘錄最快可能於14日簽署，地點最可能在瑞士日內瓦。一名伊朗高層消息人士12日也透露，草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資產，並要求對包括黎巴嫩在內的所有戰線全面停火；核子議題則將留待後續會談再討論。

一名西方消息人士12日向路透社透露，美國與伊朗終止波斯灣戰事的備忘錄最快可能於14日簽署，地點最可能在瑞士日內瓦。（示意圖／Getty Images）

路透社報導，這名消息人士表示，仍在針對備忘錄的文字進行最後修訂，伊朗堅持協議必須同時終結黎巴嫩的戰鬥。以色列持續與伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）在當地作戰。

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該名人士指出，目標於13日前將文本定稿，以便由美國副總統范斯（J.D. Vance）和伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）共同簽署。雖然地點尚未確定，日內瓦成為最可能選擇。

美國總統川普11日表示，由於協議已經準備就緒，他因此取消對伊朗的新一輪攻擊。他當時在白宮對記者說：「我們剛達成很棒的伊朗戰事解決方案。」

而伊朗官員12日描述的協議條款顯示，德黑蘭截至目前的要求似乎大部分獲得滿足，川普則似乎未能實現他所追求的目標，除了重新開放他2月下令攻擊後遭到伊朗封鎖的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）之外。

一名伊朗高層消息人士12日向路透社透露，草案將免除對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元資產，並要求對包括黎巴嫩在內的所有戰線全面停火。核子議題則將留待後續會談再討論。華府希望確保伊朗永不發展核武，伊朗則堅稱並無此意圖。

解除制裁、解凍資產，以及停止以色列對黎巴嫩攻擊，都是伊朗的核心訴求。該名消息人士並未提及伊朗可能作何回應。美國方面沒有立即作出回應。

伊朗梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，協議條款包括美國作出其他重大讓步，例如承諾撤離部署在伊朗周邊的美軍，並提出重建伊朗經濟的具體規畫。報導指出：「美國及其盟邦必須提出價值至少3000億美元的伊朗重建計畫。」

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