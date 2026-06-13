美伊戰事結束露曙光！伊朗外長：協議草案完成 數日內遠距簽署 警告以色列不要搞破壞
美伊衝突迎來重大轉折！伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日證實，為結束美伊戰事的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》架構已接近完成，雙方預計在未來幾天內敲定，以「遠距數位方式」完成協議草案的歷史性簽署。
美國總統川普11日表示，他已取消原定對伊朗的空襲行動，並聲稱結束戰爭的協議可能很快簽署。伊朗外交部長阿拉奇12日證實雙方協議的進度。
法新社報導，阿拉奇接受國家電視台訪問時表示：「等到我們談判的最後階段完成，這項協議就會簽署並對外公布。簽署過程將先以數位方式進行。雙方將遠距簽署。隨後才會宣布這份諒解備忘錄已由雙方簽訂」阿拉奇說：「這可能在未來幾天內發生。我抱持很大的希望。」
阿拉奇表示，目的在結束美伊戰爭的《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》架構，「從未如此接近達成」。阿拉奇說，等到架構「敲定並完成」，他將公布相關細節，現在透露細節可能會「危及協議的簽署」。
阿拉奇透露協議草案內容包括結束美國4月13日起對伊朗港口實施的海上封鎖，以及對戰略要地荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的管理做出安排。阿拉奇說：「海上封鎖必須完全解除。這是協議提到的第一點。」
阿拉奇指出，伊朗已做出明確決定，荷姆茲海峽的管理方式將與以往不同，並補充說，伊朗正在就此事與阿曼進行討論。他說，荷姆茲海峽是伊朗「主要的嚇阻手段」之一。
阿拉奇證實，伊朗核計畫的相關細節將在架構協議簽署後的60天內討論，其中包括高濃縮鈾的庫存，這是華府關切的爭議性議題。「我們的立場始終是，處理濃縮物質庫存的唯一方式，就是在伊朗境內將其稀釋。」
阿拉奇在訪談時警告，「不要企圖破壞這項可能達成的協議，尤其是以色列」。他說：「我必須坦白地說，這項協議有敵人，其中最主要的是猶太復國主義政權，他們正在尋找藉口阻撓這項協議。」
編輯：秦穎雯
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