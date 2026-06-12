美伊戰事緩解帶動強勢反彈 台股盤中大漲1649點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





盤中權王台積電、聯發科、鴻海等AI權值股也同步走強，帶動半導體與AI供應鏈全面回神。今（12）日亞股也強勁反攻，韓國股市早盤大漲8%，另外期貨KOSPI 200盤中飆漲5%，一度觸發熔斷機制。日股也一度大漲超過2800點。

分析師表示，6月股市波動劇烈，暴漲暴跌情況還會持續，因為市場除了關注下週聯準會利率決策，另一個焦點是被視為全球史上最大上市案、Space X，估值達1.77兆美元，約合台幣53兆，台灣時間今天晚上正式掛牌，市場關注是否吸引全球資金重新調整布局，進而影響AI科技股表現。

廣告 廣告







更多公視新聞網報導



台股開盤小漲走高 盤中指數翻黑震盪



美股收紅激勵台股 今指數漲逾百點



台股盤中最高站上1萬6588點 台幣兌美元轉升



