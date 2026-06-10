美伊戰火未熄 全球經濟骨牌正在倒下

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▲一場打不完的戰爭、一場史上最大IPO、一個升息30年的央行⋯全球經濟骨牌正在倒下（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 就在2026世界盃即將開幕的同一天，全球金融市場正上演一場截然不同的驚險劇碼。美軍對伊朗發動新一輪空襲、SpaceX IPO資金大挪移、美國銀行罕見高喊「獲利了結」、日本央行準備升息至30年來最高點——四場風暴同時在全球金融市場交會，讓本週成為2026年迄今最難操作的一週。

美軍再度空襲伊朗 停火協議名存實亡

美伊衝突的火，再度點燃。美軍日前以阿帕契直升機被擊落為由，對伊朗在荷莫茲海峽附近的防空設施與雷達展開新一輪報復性空襲，美國中央軍聲明稱此舉「出於自衛、由川普親自下令執行，是對伊朗無端侵略行為的合理反應」。

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然而川普接受《華爾街日報》採訪時，卻刻意淡化這場軍事行動，表示「沒什麼大不了的，飛行員安然無恙」——試圖在戰場升溫的同時，向市場釋出局勢可控的訊號。

事實上，自4月停火協議簽署以來，雙方的零星衝突從未真正停止。川普與白宮官員不斷宣稱「協議即將達成」，但談判進展遲緩，荷莫茲海峽至今仍未重開，全球原油供應鏈依然繃緊。最新一輪空襲之後，美指期貨應聲小幅下跌，市場的神經再度被拉緊。

戰爭骨牌效應第一張：美股在SpaceX上市前夕劇烈震盪

戰爭的陰影，與SpaceX IPO的資金騷動，在這週同時壓垮了美股的穩定性。

美股開盤先是大漲，盤中卻遭遇大規模拋售，尾盤才勉強拉回——這種「上沖下洗」的走勢，充分暴露了市場內部的矛盾與不安。晶片股再度成為重災區，費城半導體指數盤中一度重挫近9%，之後反彈，中場仍下跌1.9%。蘋果、思科、高通、AMD跌幅均超過3%，就連黃仁勳點名看好、市值上看兆元的Marvell也重挫7.6%。

市場人士分析，許多投資人正在進行倉位調整——賣掉手中的強勢股，為即將在6月12日掛牌的SpaceX IPO騰出資金。這場史上最大IPO帶來的資金重配置效應，已提前開始在市場上攪動，讓原本就因伊朗局勢緊繃的市場更加動盪。

▲一場打不完的戰爭、一場史上最大IPO、一個升息30年的央行⋯全球經濟骨牌正在倒下（圖／美聯社／達志影像）

戰爭骨牌效應第二張：美國銀行高喊「獲利了結」 70%熊市訊號亮紅燈

就在市場震盪之際，美國銀行（Bank of America）發出了今年迄今最嚴重的市場警告。

6月5日發給客戶的報告中，美國銀行策略師蘇布拉馬尼安（Savita Subramanian）直接建議「獲利了結」，理由是「危險訊號太多了」。她指出，目前高達70%的熊市訊號亮起紅燈，涵蓋消費者信心、成長預期、信貸壓力及市場緊縮程度等多項指標。

此外，高本益比股票的表現遠超低本益比股票，被分析師點名為「過度投機的跡象」，而當前的極端價格波動，也暗示市場不穩定程度正在加劇。蘇布拉馬尼安對標普500指數的年底目標價為7,100點，比現在7,300多點的水準還低，暗示市場仍有下修空間。

她補充說：「我們看到了標普500成分股中的個股機會，但並未看到整體市值加權指數的投資機會。」這句話背後的邏輯清晰：AI與科技業的基本面，確實比2000年網路泡沫前健康許多，但整體指數的估值已嚴重偏高，選股取代選市場，才是當前最正確的策略。

戰爭骨牌效應第三張：日銀準備升息至1% 日圓在160關卡掙扎

這場戰爭的骨牌效應，已跨越太平洋，衝擊到日本央行的決策。

根據《日本經濟新聞》報導，日本央行預計在6月15至16日的利率決策會議上，將關鍵利率從0.75%升至1%。如果成真，這將是日本央行半年來的首次升息，也是利率自1995年以來首次達到1%的水準——日本長達30年的超低利率時代，正式走入歷史。

然而日銀面臨的困境，遠比升息這個動作本身複雜。索尼金融集團高級經濟學家宮嶋貴之直言：「近期日債面臨賣壓導致殖利率上升，更多是因為市場擔心通膨，也憂心央行在應對物價飆升上，動作已經太慢了。」

與此同時，日銀正研議自2027年4月起暫停縮減國債購買規模的計畫，試圖在升息的同時繼續買債護盤，避免市場因資金收縮太快而出現恐慌。

新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄警告：「美元兌日圓正在測試160的重要心理關卡。如果這次會議日銀沒有明確表態要加快升息，那會議當天日圓絕對會震盪得非常厲害。」

通膨+戰爭+升息：全球經濟面臨三重夾擊

把這些事件串在一起，就能看到一幅令人憂慮的全球經濟圖景：

美伊戰爭讓荷莫茲海峽持續封鎖，全球原油供應鏈失衡，能源價格持續高位運行，直接推高全球通膨；通膨居高不下迫使各國央行保持緊縮立場，日銀也被迫跟進升息；高利率環境壓制了風險資產的估值，讓原本就已過熱的AI科技股面臨修正壓力；SpaceX等巨型IPO進一步抽走市場流動性，讓股市的結構性壓力更加沉重。

6月11日即將公布的美國通膨（CPI）數據，將是這盤棋局的下一個關鍵節點——若通膨數據再度超出預期，聯準會今年升息的機率將大幅上升，對全球股市將形成新一波衝擊。

這場由戰爭引爆、被IPO放大、被通膨強化的全球金融震盪，遠沒有結束。

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