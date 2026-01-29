美伊戰火一觸即發！川普又考慮打伊朗原因曝 五角大廈披薩指數異常
CNN引述知情人士報導，美國總統川普評估對伊朗發動新一波打擊，因為美伊就限制核計畫與彈道飛彈能力的接觸未見突破。消息人士說，選項包括鎖定空襲伊朗領導層及被指涉參與鎮壓的安全官員，也可能打擊核設施與政府機構，但川普尚未拍板。
軍事部署同步升溫。林肯號航艦打擊群已進入中東周邊海域，美軍正增派愛國者等防空系統，美國中央司令部空軍司令部（AFCENT）也預告將在中東進行多日空中演訓。
川普為何再度把重心拉回核議題仍不明朗，但有美方人士稱，伊朗正把部分核設施重建至更深地下。知情人士表示，美方同時為可能會面設下前提，要求伊朗永久停止鈾濃縮、接受彈道飛彈新限制，並停止支援區域內代理勢力。
CNN引述消息人士稱，美伊最大癥結在於「限制飛彈射程」，伊朗僅願談核議題，美方尚未回覆，僵局加深。
熟悉美方評估者稱，川普已聽取情資認為伊朗在去年遭美以打擊、加上今年初抗議後「處於史上弱勢」。一名官員說，川普偏好以一次強力打擊迫使德黑蘭接受美方條件並迅速宣告勝利，但美方官員也坦言，伊朗仍具防空、飛彈與無人機等戰力，且德黑蘭距海岸遙遠，使一擊定局難度高於委內瑞拉行動，而川普也清楚這點。
隨著美伊再度升溫，各界高度關注美軍是否對德黑蘭發動攻擊。與此同時，五角大廈附近多家披薩店出現飆升人潮。
X帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）發文稱，截至美東時間28日傍晚6時45分，五角大廈周邊多家披薩店出現高於平常客流量的異常人潮。
「披薩指數」一詞源於1990年代初，藉由追蹤外送披薩數量評估政府部門的加班狀況，以此判斷是否有潛在的衝突即將發生。
Various pizzerias nearby the Pentagon are reporting above average traffic.As of 6:45pm ET pic.twitter.com/TueWKIlRVP— Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) 2026年1月28日
