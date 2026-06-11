美伊戰爭又起 道瓊大跌953點 那指數重挫509點
(台北訊)美國與伊朗緊張情勢再起，進一步增添投資人的不確定性，美股3大指數今天均下跌逾1%，晶片股賣壓未歇。道瓊工業指數下跌953.33點或1.87%，收49918.78點。標普500指數下滑119.66點或1.62%，收在7266.99點。那斯達克指數下挫509.32點或1.98%，收25169.50點。費城半導體指數重挫451.35點或3.57%，收12206.46點。
台積電ADR大跌19.17美元，收408.75美元。鴻海、聯電也收黑，影響所及台股今日也不好過，過去以消息面為主，漲幅較大的個股，將繼續向下整理，融資戶將面臨必須殺出的流血局面，今年的回檔行情，將在美伊戰爭的繼續協商中完成。
其他人也在看
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
台股修正風暴1／3大警訊全中！雷浩斯砍60％持股 示警台股恐下探35000點
台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
台股超猛！ 狂殺1200點「收跌76點」群創瘋漲逾8％
受美伊緊張情勢再起，台股今（11）日早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006點，險守42000關卡，後續買盤湧進，跌幅收臉，終場來到43149點，小跌76點，跌幅0.18%，成交量來到1.25兆元。
新增2檔台股抓去關！它6天暴跌47% 處置到6／25
根據櫃買中心資料顯示，大綜最近6個營業日累積最後成交價漲幅達38.85％。股價在短時間內快速攀升，漲勢相當強勁，也因此受到市場高度關注。由於漲幅已達主管機關規定標準，櫃買中心決定將其納入處置股名單，並自11日起實施相關交易管制措施。相較之下，博磊近期股價則呈現大...
台股收跌76點 「這些被動元件股」逆勢走高
[NOWNEWS今日新聞]美股四大指數週三全數走低，其中費半指數跌逾3%，再加上台指期夜盤下跌752點，拖累台北股市今（11）日開盤下跌53.33點、來到43172.21點，開盤一度翻紅，但再度遇壓走...
台股中長線沒問題！ 達人曝「這幾檔」：硬扛即可
在通膨憂慮與大盤修正乖離的雙重壓力下，台股近期走勢震盪並跌破波段低點。投資達人直雲強調，雖然中短期面臨劇烈震盪且修正時間可能拉長，但台股中長多格局不變，面對「這幾檔」強勢標的，投資人只要維持可承受的部位，抱緊「硬扛即可」！
NBA總冠軍賽》為何球隊遭尼克上演史上最大逆轉?斑馬：球隊下半場失去對贏球的渴望
NBA總冠軍賽今天(11日)持續在紐約尼克主場進行關鍵G4，賽前1比2落後的聖安東尼奧馬刺，上半場靠
台股止跌千點收在43149點 聯電成交爆量居冠漲逾5％ 高股息ETF群飛
聯發科(2454)收在4,085元、跌70.00元、跌幅1.68%。台達電(2308)收在2,160元、跌40.00元、跌幅1.82%。0050收在99.85元、跌0.40元、跌幅0.40%。鴻海(2317)收在258.5元、跌4.50元、跌幅1.71%。個股中，本日成交量居冠的為聯電(2303)收在125.0元、漲6.50元、漲幅5.49%、成交量超...
尾盤湧逾5千張單！台積電收2250元平盤價 專家：逢低承接意願高
台積電（2330）今（11）日除息，首日參考價2249元，受惠5月營收表現亮眼，寫下史上最強，盤中最高觸及2255元，一度填息8成。
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。
台股回測免驚！凱基投顧朱晏民定調「史詩級行情」：離高點還早、狂漲不停才不健康…別做一件事就好
台股周三(6/10)再次急殺，終場下跌1478.9點或3.31%，收最低43225.54點跌破月線支撐，跌點創史上第六大。 台股自3月底迎來連2個月強勁漲勢，終於出現較明顯回檔修正，面對市場的焦慮，凱基投顧董事長朱晏民給投資人打了一劑強心針，他老神在在表示：「這波回測純粹是漲多了，屬於健康的技術性修正，股市一直漲才不健康，合理的拉回反而是好事。」
6月大盤累跌4.27%！「這檔ETF」成資金避風港 年化配息率連13季逾10%
台股昨（10）日重挫1478.9點，創下史上單日第六大跌點紀錄，今日收盤市場氣氛明顯轉趨保守，指數跌120.34點、跌幅0.28%，收在43149.46點。6月以來，全球金融市場波動加劇，台股也宛如搭上「大怒神」，指數上沖下洗、劇烈震盪，截至今日累計跌幅已達4.27%。不過，在大盤大幅震盪之際，台股ETF表現相對穩健，展現出不俗的抗跌能力。
台股海盜船！盤中強彈千點力守43K 台積電收平盤、日月光投控逆境突圍
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導受美股四大指數周三全數收黑影響，台股加權指數今（11）日盤勢劇烈震盪。以43172.21點開出，後隨台達電下跌5.45％、聯發科...
法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰
【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
昔日人氣童星淪街友「對比照」曝光！母曝現狀艱難
娛樂中心／林善柔報導在尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》中飾演馬丁（Martin Qwerly）的前童星蔡斯（Tylor Chase），近日因流落加州街頭的影片在TikTok瘋傳，再度引發關注。昔日以語速飛快、性格亢奮的逗趣形象走紅的他，近年幾乎消失幕前，直到2025年12月被拍到衣著凌亂、神情憔悴地現身街頭，讓不少昔日觀眾震驚不已。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...