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美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？

林宜萱
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愛國者防空飛彈（PAC）。若是最新型的愛國者三型，1枚造價約400萬美元。郭宏章攝
愛國者防空飛彈（PAC）。若是最新型的愛國者三型，1枚造價約400萬美元。郭宏章攝


美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。

《華爾街日報》9日報導，美國國防部今年和軍武製造商洛克希德馬丁（ Lockheed Martin）達成協議，愛國者三型的產量應提高3倍以上，達到每年製造2000枚，但洛克希德馬丁預計要到2030年才能實現這個產能。

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若要提高產能，首先，各零部件的供應商都需要時間來擴建工廠。波音（Boeing）旗下一間飛彈零件工廠先前耗時2年才完成擴建、架好設備；另一系統與設備商L3哈里斯（L3Harris）打算在洛克希德馬丁的飛彈組裝廠附近增建火箭引擎工廠，但預計至少還要1年才可能上線運作。

增加產能，代表需要招募更多員工。洛克希德馬丁公司表示，招募、培訓工廠前線員工，就需要大約6個月，因為這畢竟是國防產業，有些職位人選必須先經過嚴格的背景調查、取得聯邦安全許可。

2025年7月，漢光演習愛國者飛彈佈署在基河六號水門外。廖瑞祥攝
2025年7月，漢光演習愛國者飛彈佈署在基河六號水門外。廖瑞祥攝
2023年6月10日，日本航空自衛隊在沖繩縣石垣島人造陸地上部署的愛國者三型飛彈發射車。路透社／共同社
2023年6月10日，日本航空自衛隊在沖繩縣石垣島人造陸地上部署的愛國者三型飛彈發射車。路透社／共同社

再來是繁複的招標流程。洛克希德馬丁拿到國防部合約後，會開始向波音、L3哈里斯這些部件供應商招標；部件供應商又要去向更細部的零件製造商詢價，才能算出成本和報價；零件製造商如果自己庫存不夠，又需要先找原料供應商。

發包流程簡列如下：

美國國防部→洛克希德馬丁→部件供應商→零件製造商→原料供應商。

波音公司負責組裝飛彈導引頭的平衡環（gimbals）、電路板和線路，L3哈里斯組合火箭引擎的推進劑、噴嘴和外殼。這些部件會運往洛克希德馬丁在阿肯色州卡姆登（Camden）的組裝廠；若所有部件都到齊，組裝最快需要6週；組裝後需要進行品檢，最終檢驗後才能運給各國買家，通常是一半外銷、一半留美軍自用。

愛國者熱銷，補庫存就要3年

洛克希德馬丁擁有400多家飛彈零件公司，據國防軟體公司Govini，這些公司當中的中游企業有8成以上不只為一種飛彈供應零件，因此，若要提高特定彈藥產量、又不影響其他武器供應，難度就更高。

2023年2月，波蘭軍方在華沙機場進行愛國者飛彈操作訓練。路透社資料照片
2023年2月，波蘭軍方在華沙機場進行愛國者飛彈操作訓練。路透社資料照片
2015年3月21日，美軍在波蘭華沙附近的索哈切夫（Sochaczew）軍事基地檢查愛國者飛彈發射台。路透社
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目前愛國者三型內的一些電路生產技術已經有點落後，美國開始需要仰賴外國供應商。例如愛國者三型彈頭的「尋標器」（Seeker）全都來自波音的一間工廠，而尋標器正是飛彈能否精準攔截的關鍵；波音表示，目前已透過增加工業機器人設備、尋找新的電路板供應商等措施，來提高尋標器產能。

L3哈里斯也表示，有計畫與更多零件製造商合作，來提高火箭引擎的產能。其執行長庫巴席克（Chris Kubasik）最近在股東會議上說，整個生產系統需要一致，「如果飛彈產能要提高四倍，外殼、點火器（igniters）、閥門（valves）、推力控制系統（throttles）產能也都得提高四倍」。

美國先前支援彈藥給烏克蘭，然後支援以色列，今年襲擊伊朗後把自己困於戰局中，導致自己的愛國者飛彈庫存消耗大半；於此同時，全球局勢日漸動盪，使美國盟友下訂的愛國者飛彈訂單也來到歷史新高。

據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析，美國光是補充自己的愛國者飛彈庫存到恢復美伊戰爭前的水準，就需要至少3年，所需資金也超過美國國會目前核准的撥款。

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