美伊戰爭對兩岸未來的提醒

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美伊戰爭真正預演的，不只是中東的火力密度，更是現代衝突如何在「停火」之後繼續運作。8日停火宣布後，荷莫茲海峽並未迅速恢復常態；大型航運公司馬士基明言不恢復正常服務。這提醒我們，戰爭的尾聲從來不是一紙文本，而是油輪、保險與市場何時敢重新相信風險已然控制穩妥。

從北京的角度看，這場戰爭釋放了兩個彼此牽扯的訊號。一方面，美國、以色列兩國在防空、情資整合與精準打擊上的表現，並未讓伊朗一擊潰敗，足以讓「首輪齊射即可迅速癱瘓對手」的舊假設降溫；另一方面，北京更警惕的是一個仍保有巨大破壞力、卻愈來愈難預測的美國。北京曾協助推動停火，卻拒絕擔任保證人；因為她要的是實質影響力，而不是替失序世界背書。

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更值得注意的是，北京要的也不是任何形式的秩序，而是「不由美國單方面定義的秩序」。12日「鄭習會」後，北京隨即宣布10項對台措施，但這一切都建立在「反對台獨」的政治前提上。這說明北京的邏輯從來不是單純和解，而是把交流、經貿與文化流動一併變成政治槓桿。

美伊戰爭最值得台灣警惕的，並不是「美軍仍然很強，所以可以放心」，恰恰相反，是盟友再強，也無法替你完成自我防衛。12日AIT處長谷立言表示，威懾仍是讓對話保持平衡、避免戰爭的必要條件。這番話很直白：和平若沒有實力支撐，很容易變成單方面受壓的修辭。

而美伊戰爭補上的另一課更加冷酷：全球化已從效率機器變成武器庫。今天最有殺傷力的，不一定是飛彈，而可能是航道被「選擇性放行」、供應鏈被卡、保險費飆升、能源成本外溢，最後一路傳導到民生。

美軍宣布自13日起封鎖所有進出伊朗港口的海上交通，同時又宣稱不妨礙往返非伊朗港口的荷莫茲航行；這種「有限封鎖」本身就說明，現代戰爭最常見的形態未必是全面切斷，而是對流量、節點與預期的精準操控。

因此，美伊戰爭對兩岸更像是一場尚未完成、卻已足夠刺眼的預演。它提示北京：全面豪賭的代價可能比預期更高，低成本、可回收、可否認的灰色地帶施壓，也許更符合當前利益；它也提醒台灣：真正危險的，不一定只是飛彈落下的瞬間，更可能是能源、航運、保險、晶片材料、海底電纜與資訊信任在長期擾動中被悄然拆解、掏空。

和平從來不是願望清單，而是防空庫存、能源韌性、港口備援、反滲透能力與政治意志的總和。當大國還在拆牆與重畫舞台時，台灣若還把「希望和平」誤寫成「可以少準備一點」，歷史終究會用更昂貴的方式，要求我們補繳學費。（作者為世新大學管理學院院長）