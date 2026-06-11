美伊戰爭期間美軍在夜間默默抽走大量原油 川普：我們每天晚上都在載走數百萬桶石油

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美國總統川普於6月10日在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時，首度公開一項此前從未曝光的軍事行動。川普證實，美軍在美伊衝突期間，已秘密自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攔截並運走數百萬桶伊朗石油。他聲稱，這項隱密行動成功壓制了國際油價，避免全球能源市場陷入惡性飆漲。



根據白宮釋出的談話內容，川普向在場記者表示，美軍在夜間展開常態性行動，默默抽走大量原油，而外界在此之前對此完全不知情。川普直言：「我們一直在運走數百萬桶石油，沒有任何人知道。我們每天晚上都在載走數百萬桶的油。」

已有超過200艘商船平安通過荷莫茲海峽



川普更在會中透露了最近一次行動的具體細節。他指出，美軍部隊在日前深夜，成功攔截並控制了22艘油輪。川普解釋，這些伊朗油輪當時為了躲避查緝，全程採取關燈（熄燈）航行，但由於美軍先前已對伊朗的防空與偵測系統發動毀滅性打擊，導致其雷達功能澈底癱瘓，根本無法反制美軍行動。川普用強烈口吻表示：「我們在前幾天深夜，攔截了22艘熄燈航行的船隻。他們當時完全沒有雷達可用，因為我們早就把他們的雷達炸得稀巴爛（blasted the crap out of it）。」

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針對外界高度關注的波斯灣航行安全，川普則補充說明，整體而言，目前已有超過200艘商船平安通過荷莫茲海峽，顯示該區域的商業航線整體運作仍維持安全。

川普隨後將矛頭轉向全球經濟與能源價格，宣稱若非美軍採取這項果斷的秘密干預行動，國際油價早就全面失控。川普指出：「這就是為什麼現在油價還能維持在每桶85美元。正因為數百萬桶石油被我們運走，油價才停在每桶85到90美元的區間，而不是飆升到每桶250美元。」

川普解釋選擇在此刻才公布機密原因



對於為何選擇在此刻才將這項高度敏感的軍事機密公諸於世，川普坦言，過去一段時間他背負了極大的政治與輿論壓力，但他不願因為過早曝光而影響行動的實際成效。川普對媒體表示：「這對我來說非常煎熬。我之前非常想要親口宣布這件事，但我不想毀了整個局勢。現在既然對方（伊朗方面）已經察覺到了，我終於可以告訴你們了。」

針對川普這番驚人發言，五角大廈（美國國防部）與中央司令部目前尚未發表正式官方聲明，亦未說明這批被美軍截獲的「數百萬桶伊朗原油」後續將如何處置或流向何方。



責任編輯：許詠翔



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