美伊戰爭衝擊全球油價 公共運輸遭波及 交通部擬砸85億凍漲

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交通部長陳世凱（左）表示，預估至明年底，要花85億元協助公共運輸凍漲。（陳祐誠攝）

美伊戰爭衝擊全球油價，客運、計程車業者喊苦，行政院定調國內公共運輸不調漲，交通部長陳世凱表示，預估至明年底，要花85億元協助凍漲，補貼包括客運、計程車、航空國內線等。

立法院交通委員會今邀請交通部、經濟部等單位，就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告。

立委洪孟楷詢問，航空燃油翻倍漲，目前為止因應規劃，即便戰事延燒，國內公共運輸是否都不調漲？預估要多少成本？

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陳世凱回應，行政院政策方向是不調漲，交通部會配合執行。交通部預估，到明年底要花85億元協助凍漲，而目前已有實際落實的，是拜託中油先將國內航線油價從44元調降為28元，之後則會編列預算還給中油。

立委李昆澤指出，油價衝擊公共運輸，包括客運、計程車等，尤其是全國有9萬多輛計程車，其中燃油車約佔8.9萬輛，過去政府在艱困時期曾提出補貼政策，包括2008年、2014年、2016年都有相關補貼做法，4年前俄烏戰爭也有討論，這次衝擊不少人也擔心會衝擊營運。

交通部公路局局長林福山說明，因應油價變動，公路客運費率裡面有內建CRF機制，依照每月平均柴油價格做處理，3月1日至31日的平均柴油價格是每公升28.3元，調整門檻為29.6元，依照4月價格來看，5月就會觸碰到調整門檻，相信客運公會就會根據該機制送案，公路局也會依程序處理，若要給予補助，5至12月估要1.21億元經費。

陳世凱補充，過去曾給計程車司機每公升5元的補貼，每月最多400公升，也就是補貼2000元。若以當年的機制回推，現在要推行補貼，每月要花1.9億元。

立委魯明哲表示，國內柴油價格自3月1日至4月13日漲了16％，佔客運經營成本超過三分之一，尤其國光客運近年的財務、經營有點危險，光3月份油錢就要多花600萬元，若這危機沒處理好，恐怕會出大事，希望交通部多協助業者。

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