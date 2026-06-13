美伊接近簽署和平備忘錄 各方說法重點一次看

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社華盛頓/杜拜/巴黎12日綜合外電報導）美國與伊朗今天表示雙方接近簽署諒解備忘錄以結束戰爭。美國一名高層官員說，雙方已就文本達成共識，華府預計將在近日簽署這項初步協議。

路透社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，內容仍有可能變動，但這項初步協議顯示伊朗已從衝突中變得更為強大。他在國家電視台上表示：「伊朗是與美國戰爭的贏家。」

各方談判消息人士表示，擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。關於伊朗核子計畫的談判將於日後進行，美國總統川普當初以遏阻伊朗核計畫為由發動戰爭。

廣告 廣告

這名美國高層官員在不具名情況下告訴媒體，這份備忘錄達成川普的核心目標，也讓談判「處於有利局面」。

西方、巴基斯坦及伊朗消息人士描述指出備忘錄草案內容可能對伊朗有利，招致川普批評，他駁斥相關報導不實。

雖然細節方面仍有些許歧異，但這些提議大體上滿足伊朗大部分訴求，而川普除了重啟荷莫茲海峽之外，幾乎沒有獲得其他實質性進展。

阿拉奇表示，伊朗將與阿曼一道繼續控制荷莫茲海峽的交通，「我們的利劍將一直高懸於荷莫茲海峽之上」。

伊朗新聞媒體今天報導，伊朗西里克（Sirik）港和葛希姆島 （Qeshm）沿海地區傳出爆炸聲，居民和當地官員歸因於伊朗部隊開火示警，警告未經伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍允許企圖穿越荷莫茲海峽的船隻。

●協議內容為何？

多名消息人士向路透社描述的備忘錄草案內容指出，美國將開始釋出數十億美元遭凍結的伊朗資產，並豁免對伊朗石油出口的制裁，以換取伊朗開放荷莫茲海峽。

伊朗核計畫問題將在為期60天的談判中解決。美國不具名官員表示，這項協議最終將導致伊朗核計畫瓦解，且伊朗高濃縮鈾庫存將被銷毀和移除。條款也包括檢查機制，以確保伊朗長期履約。

不過消息人士透露伊朗並未接受廢除核子計畫。阿拉奇告訴國家電視台，伊朗希望將高濃縮鈾以稀釋方式處理，「對德黑蘭當局而言，高濃縮鈾庫存的唯一首選解決方案是稀釋」。

消息人士說，相關提議包括討論可能向伊朗支付戰爭賠償，以及放棄美國長期以來對伊朗飛彈計畫的限制要求。美國不具名官員則否認這個說法。

這名官員說：「在伊朗履約前不會釋放任何資金。荷莫茲海峽將會開放。伊朗不得資助恐怖組織。這就是他們已同意的內容。這是一項以履約為基礎的協議。」

●以色列未列備忘錄簽署方

一名西方消息人士說，可望最快於14日由美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）簽署備忘錄，地點最可能在瑞士日內瓦。

阿拉奇則說將以遠端方式簽署，簽署後才對外宣布。

與美國共同發動戰爭的以色列並未參與談判。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列不會是這份備忘錄簽署方。

尼坦雅胡近幾週來與川普存在摩擦，原因可能是美國要求以色列在黎巴嫩收斂軍事行動，以便華府與伊朗達成協議。

阿拉奇說，這次的協議將終結在黎巴嫩的戰爭，暗示以色列將從占領區撤出。

以色列國防部長則表示不會撤軍。一名以色列高層官員說，以方希望保有在控制區應對威脅的行動自由。（編譯：盧映孜）1150613