美伊擬重啟第2輪談判 伊朗稱曾同意「稀釋450公斤濃縮鈾」釋善意
在美伊談判12日破裂後，各方正加緊外交斡旋，試圖在4月7日宣布的兩週停火到期前，促成新1輪會談，包括考慮重返伊斯蘭馬巴德或轉往其他地點舉行談判，並持續避免衝突升級。與此同時，伊朗聲稱，德黑蘭先前曾同意稀釋450公斤濃縮鈾作為善意措施，但美方隨後退出相關安排，讓核問題再添爭議。
彭博新聞報導，據匿名知情人士表示，白宮官員正在討論美伊再次會面的可能性。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）則表示，美伊之間解決懸而未決問題的努力仍在持續。
知情人士透露，各方目標是在4月7日宣布的兩週停火於下週到期前，促成新1輪面對面談判。其中1個方案是返回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行第2輪會談，但據稱也討論了其他舉行地點。
美國總統川普（Donald Trump）13日稍早也釋出對進一步談判的開放態度，稱伊朗已主動聯繫美方。同時，他仍持續推進對關鍵戰略水道「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）的海上封鎖，以加大對德黑蘭政權的壓力。川普在白宮表示：「今天早上，我們接到來自正確的人、適當的人打來的電話，他們想要達成協議。」但他未進一步說明通話參與者的身分。
土耳其和埃及也是新談判地點選項
另1名知情人士指出，土耳其和埃及官員也參與了促成結束戰爭的外交斡旋，讓會面有可能在這兩個國家之一舉行。
美國副總統范斯（JD Vance）上週末在伊斯蘭馬巴德的談判無果後，空手而回。川普和范斯都表示，談判破裂原因在於伊朗拒絕放棄它的核野心。而伊朗則否認尋求製造核武，但強調它擁有進行鈾濃縮的權利，並將談判失敗歸咎於所謂「過度」的美方要求。
不過，伊朗仍對後續談判保持開放態度，伊朗外交部表示分歧無法在單1輪次中解決。在被視為正面訊號的發展中，川普12日也在社群媒體發文稱，他的特使與伊朗代表「不讓人意外地」變得非常友善且互相尊重。
伊朗稱「已同意稀釋鈾但美方後來退出」
不過與此同時，據「伊朗國際電視台」（Iran International）報導，伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）13日透露，美伊談判期間，德黑蘭本已同意將450公斤濃縮鈾進行稀釋，作為善意措施，但美國隨後退出這項協議的安排。
尼克扎德在接受伊朗國際電視台採訪時表示，他們原本計畫在伊朗境內成立1個財團，在美國和沙烏地阿拉伯的參與下，對這批濃縮鈾進行稀釋，但美國退出了這項協議。
尼克扎德還批評說，美國曾提議建立1個涵蓋荷莫茲海峽的法律制度，並納入美方參與治理。他強調：「你們（美國）在荷莫茲海峽和波斯灣沒有任何事務可以介入。」這句話是針對美國所言。
更多上報報導
美軍驅逐艦驚現神秘發射器 可能搭載郊狼或JAGM攔截無人機蜂群
印尼研擬開放領空供美軍機通行 強化美國在台海與南海戰略布局
15艘美軍艦壓境荷莫茲 川普邀功「前一天34艘船通過」創新高
其他人也在看
川普放話封鎖荷莫茲海峽 中、俄、中東各國反應曝光 連這國都跑來刷存在感
美國總統川普4月13日明確警告，任何伊朗快艇若接近美國海軍在伊朗港口周圍設置的封鎖線，都將遭到摧毀，儘管國際社會持續呼籲各方必須遵守停火協議並盡快恢復談判。美國軍方指出，這項封鎖措施已在東部時間上午10時正式生效，適用範圍涵蓋所有離開或打算停靠伊朗港口的船隻。川普隨後在社群媒體發文表示，伊朗海軍主力已在這場戰爭中遭到摧毀，但若德黑蘭僅剩的少數「快艇」膽敢接近......
差一步就簽了！伊朗稱一度接近達成備忘錄 卻遭美方提3要求「極限施壓」
美國與伊朗12日在巴基斯坦舉行的和平談判破裂，未能就結束戰爭和核爭議達成協議，讓原本為期兩週的脆弱停火前景陷入不確定。美方指控伊朗拒絕放棄核計畫是破局主因，伊朗則反批
秀水鄉代主席揪眾圍毆「打到眼球掉出來」 判4年半定讞嘆：司法冰冷
彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，2022年7月初因口角衝突，竟找來小弟持槍、鐵棍圍毆對手，導致對方左眼球當場被打爆「掉到地上」。最高法院近日駁回上訴，蔣憲忠被依傷害致重傷害等罪判處4年6月徒刑定讞。蔣憲忠即將解職入監，面對即將到來的牢獄之災，他雖表示會「勇敢面對、坦然承擔」，卻也在臉書大吐苦水，哀嘆司法無視雙方早已和解的事實，顯得極為無奈。
美伊第二輪談判時間有譜？路透揭最新進度
[NOWNEWS今日新聞]美國與伊朗上週在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，針對停戰進行馬拉松式談判，但最終在濃縮鈾議題未達共識，以破局收場。美國總統川普隨即宣布封鎖荷姆茲海峽，眼見停戰兩周的期限已過了一半。...
釀173人就醫！清六食堂採檢出爐 4款便當皆驗出「這細菌」
新北市新店區「清六食堂」清明連假期間爆發疑似食物中毒案，食物檢體檢驗結果於今日（14日）出爐，其中公所店的腿庫便當、燒肉便當與中興店的炸雞腿便當、腿庫便當等4件食品，均檢出沙門氏桿菌。新北市衛生局統計，截至今日累計通報共173人食用後出現不適就醫，其中11人仍住院治療。
台灣人搭火車常見1壞習慣！她看2年嘆「無法可罰」...掀網友共鳴
台鐵列車座位前方設有置物網袋，提供旅客放置物品，不過卻有民眾直擊，一名男乘客將吃完的早餐垃圾留在座位，上前提醒卻被回應「我吃完了」，隨後拍拍屁股走人，直呼有夠沒有公德心，貼文曝光掀起網友兩面討論。
快訊／白沙屯媽祖小跑步直奔大甲鎮瀾宮 罕見「四媽相會」顏清標接駕
一年一度白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，昨（12）日深夜11時55分正式登轎啟程。「粉紅超跑」一路狂飆趕路，經過多個信徒設置的休息站，都未停留，今(13)日上午9點多進入台中市大甲區，稍早在永信藥品短暫停駕15分鐘又啟程，接著進入文昌國小，讓小朋友鑽轎腳獲得庇佑。鑾轎最後以小跑步的方式，直衝甩尾大甲鎮瀾宮，鎮瀾宮董事長顏清標也來接駕，罕見的「4媽會」相見歡，引起大批信徒大聲歡呼。
吳思瑤開嗆了！李貞秀疑「討錢不成」開炸民眾黨 她嘆：貪財政黨
即時中心／高睿鴻報導民眾黨最近爆發「李貞秀之亂」，擔任立委才兩個多月，就頻頻製造爭議，讓黨內人士也相當頭疼。先前遭指控以「雙重國籍」身分違法參選、就職立委，並可能成為國安破口的風波還沒燒完，最近又傳出「背刺」戰友的醜聞；竟指控新竹市長高虹安向白營前主席柯文哲收700萬、甚至還匿名檢舉高涉貪，使後者深陷官司風暴。負面新聞不斷、加上問政表現也荒腔走板，終於讓白營忍不住出手，宣布開除李的黨籍；民進黨立委吳思瑤也對此回應了。
中工董事提名爭議 沈慶京斥「寶佳割稻尾」踩法律紅線
【記者許麗珍／台北報導】針對中華工程董事提名爭議，威京集團主席沈慶京於臉書表示「寶佳割稻尾」趁人之危強奪經營權，市場傳聞寶佳銀彈豐沛已綁架四大通路商，準備以金錢價購委託書。他質疑通路商和堡新公司董事長鄭斯聰涉嫌內線交易已不是經營權之爭，而是對法律紅線公然踐踏。
伊朗承認戰損極嚴重！列清單呈報聯合國 還要求「這五國家」全面賠償
伊朗向聯合國IMO控訴美以軍事打擊，造成嚴重海事與平民傷亡，點名巴林、沙烏地阿拉伯等五國參與，要求全面賠償。文件揭露，伊朗39艘商船沉沒、20名海員喪生，逾3000平民死亡，300萬人流離失所。同時，美伊談判破裂，伊朗揚言禁止涉事國船隻通行荷姆茲海峽，美國前總統川普更稱已摧毀158艘伊朗軍艦，導致波斯灣緊張局勢急遽升溫。外界正密切關注預計16日舉行的下一輪美伊談判，以評估中東局勢是否還有轉圜餘地。
朱宇謀首度露面完整澄清！與林倪安「室友」關係一次說：非事實蒐證提告
前男團Gentleman成員朱宇謀（Wish）近日遭林倪安召開記者會指控感情不忠、私生活混亂等爭議後，先以律師聲明反駁，強調對方在記者會與公開平台「call out」的內容「皆非事實」。今（13）日他再度出面，透過IG發布澄清影片並同步曬出多段私訊與原始對話截圖，表示事件已「嚴重影響到我的家人、工作和名譽」，並以法律途徑捍衛清白。
粿粿、王子法庭認諾「願賠百萬」求不公開判決！范姜彥豐早知他逃兵
藝人粿粿與范姜彥豐婚變風波對簿公堂，王子（邱勝翊）牽涉其中。士林地院今（4/14）日下午2時開庭審理，范姜彥豐親自到場應訊，全身黑現身、面色凝重，全程未對外發言；粿粿與王子則未出庭，改由委任律師到場應訴。
綠不敢接招惠台10項 他揭「鄭麗文效應」：2028換黨執政
國民黨主席鄭麗文訪陸「鄭習會」帶來兩岸破冰曙光，還帶回10項惠台福利，但綠營不少人則拿搭乘中巴、鞋跟等議題做文章。國民黨桃園市議員黃敬平強調，民進黨攻擊兩岸交流的工具箱乏善可陳，惠台措施也不敢接招，民意會希望2028換黨執政。
台積電擴產點火！「半導體設備廠」炸連5漲52.3%寫新天價 弘塑、均華、意得士漲停創高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導雖然美伊最新談判並沒有將戰爭進一步推向結束，但台股大盤今（13）日仍成功收紅，加權指數終場收在35457.29點，寫出歷史新...
川普「扮演耶穌圖」惹怒鐵票！支持者怒斥褻瀆 隔天圖文刪光
美國總統川普和教宗良十四世，因為伊朗戰爭隔空互嗆，就連上帝都被捲入。川普12日晚間痛批教宗「軟弱」，並PO出「扮演耶穌」的AI合成圖，不料卻引爆褻瀆爭議，造成自家基督徒支持者反彈，隔天一早他便悄悄將圖文撤下。
這種好事有影？立委提案「普發石油津貼1萬元」 主計長這樣回
即時中心／徐子為報導儘管美伊日前協議停火14天，但昨（12）天宣告談判破裂，美國總統川普揚言封鎖荷莫茲海峽，也讓國際油價再度飆破一百美元大關。新北藍委羅明才今（13）日建議，政府可以考慮比照南韓發放「石油津貼」，發放每人新台幣1萬元津貼，以減輕民眾面臨物價上揚的負擔；對此，主計長陳淑姿回應，相關政策仍需審慎評估，強調政府目前施政方向先從凍漲開始、穩定物價等措施著手。
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
美伊談判未果台股震盪漲39點！三大法人賣超50億「就它大倒貨」 股民嘆：跑真快
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美國和伊朗上周末於巴基斯坦的停戰談判破局，雙方對於「核武問題」沒有共識，美國總統川普（DonaldTrump）也宣布將封鎖伊朗...
鄭麗文喊啟動兩岸對接機制！林濁水拋2大難題 點名藍營這人「得傷腦筋了」
在鄭習會齁，中國國台辦日前公布10項涉台措施，國民黨主席鄭麗文隨即表態將「全面承接」並推動落地，甚至規劃成立專責小組與對接窗口，引發外界討論。對此，前立委林濁水在臉書發文直言，相關操作在實務上恐難執行，甚至形容國民黨恐「自創新關卡」，讓對接機制更加複雜。林濁水也點名國民黨副主席張榮恭「得傷腦筋了」。中方釋出包括金馬通水、通電、通氣、通橋，以及恢復部分觀光......
一堆人不懂！白沙屯媽祖突停轎「換花」 廟方親曝背後原因
白沙屯媽祖進香為期8天7夜，媽祖鑾轎已於13日深夜起駕，一路往北港前進。途經台中一處休息點，有信徒上前獻上花束，並與鑾轎上的花束進行了交換，引發關注。而這看似再尋常不過的舉動，背後其實蘊含深厚民俗意義。