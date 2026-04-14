美伊擬重啟第2輪談判 伊朗稱曾同意「稀釋450公斤濃縮鈾」釋善意

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在美伊談判12日破裂後，各方正加緊外交斡旋，試圖在4月7日宣布的兩週停火到期前，促成新1輪會談，包括考慮重返伊斯蘭馬巴德或轉往其他地點舉行談判，並持續避免衝突升級。與此同時，伊朗聲稱，德黑蘭先前曾同意稀釋450公斤濃縮鈾作為善意措施，但美方隨後退出相關安排，讓核問題再添爭議。

彭博新聞報導，據匿名知情人士表示，白宮官員正在討論美伊再次會面的可能性。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）則表示，美伊之間解決懸而未決問題的努力仍在持續。

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知情人士透露，各方目標是在4月7日宣布的兩週停火於下週到期前，促成新1輪面對面談判。其中1個方案是返回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行第2輪會談，但據稱也討論了其他舉行地點。



美國總統川普（Donald Trump）13日稍早也釋出對進一步談判的開放態度，稱伊朗已主動聯繫美方。同時，他仍持續推進對關鍵戰略水道「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）的海上封鎖，以加大對德黑蘭政權的壓力。川普在白宮表示：「今天早上，我們接到來自正確的人、適當的人打來的電話，他們想要達成協議。」但他未進一步說明通話參與者的身分。

土耳其和埃及也是新談判地點選項

另1名知情人士指出，土耳其和埃及官員也參與了促成結束戰爭的外交斡旋，讓會面有可能在這兩個國家之一舉行。



美國副總統范斯（JD Vance）上週末在伊斯蘭馬巴德的談判無果後，空手而回。川普和范斯都表示，談判破裂原因在於伊朗拒絕放棄它的核野心。而伊朗則否認尋求製造核武，但強調它擁有進行鈾濃縮的權利，並將談判失敗歸咎於所謂「過度」的美方要求。

不過，伊朗仍對後續談判保持開放態度，伊朗外交部表示分歧無法在單1輪次中解決。在被視為正面訊號的發展中，川普12日也在社群媒體發文稱，他的特使與伊朗代表「不讓人意外地」變得非常友善且互相尊重。

伊朗稱「已同意稀釋鈾但美方後來退出」

不過與此同時，據「伊朗國際電視台」（Iran International）報導，伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）13日透露，美伊談判期間，德黑蘭本已同意將450公斤濃縮鈾進行稀釋，作為善意措施，但美國隨後退出這項協議的安排。

尼克扎德在接受伊朗國際電視台採訪時表示，他們原本計畫在伊朗境內成立1個財團，在美國和沙烏地阿拉伯的參與下，對這批濃縮鈾進行稀釋，但美國退出了這項協議。

尼克扎德還批評說，美國曾提議建立1個涵蓋荷莫茲海峽的法律制度，並納入美方參與治理。他強調：「你們（美國）在荷莫茲海峽和波斯灣沒有任何事務可以介入。」這句話是針對美國所言。

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