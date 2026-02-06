美伊會談前 川普祭外交攻勢仍握軍事底牌

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）白宮今天表示，外交手段是美國總統川普處理伊朗問題的首選，他將觀察在這場高風險會談中能否達成協議，但同時警告，他手上仍握有軍事選項。

路透社報導，隨著美國在中東集結部隊，川普將這支部隊稱為龐大的「艦隊」，各地區勢力試圖避免眾人擔心的全面戰爭爆發，明天於阿曼舉行的會談最終準備工作已進入尾聲。

儘管雙方在議程上存在分歧，會談仍按計畫進行，這也加深外界對達成協議前景的疑慮。川普先前發出威脅，若無法達成協議，將對伊朗發動軍事打擊。

美國先前曾表示，希望討論內容涵蓋伊朗的飛彈陣容及其他議題；然而，德黑蘭則堅持會談僅聚焦其備受爭議的核計畫。目前尚不清楚雙方是否已化解這項分歧。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在被問及即將舉行的會談時告訴記者：「總統與全球各國打交道時，無論是盟友還是對手，外交手段永遠是他的首選。」

她重申川普的立場，即他一再明確要求伊朗必須達成「零核能力」的目標。

李威特說：「他想看看能否達成協議。我要提醒伊朗政權，儘管談判正在進行，身為全球史上最強軍隊的總司令，除了外交外，總統隨時都有多種手段可以動用。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天啟程前往阿曼。他的發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，德黑蘭將「以權威姿態進行磋商，目標是就核議題達成公平、雙方可接受且有尊嚴的理解」。

阿拉奇預計將在馬斯開特（Muscat）與川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff），以及總統的女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）舉行會談。

在會談前夕，伊朗國營新聞電視台（Press TV）報導，該國最先進的長程彈道飛彈之一「「柯蘭沙爾4型」（Khorramshahr 4）已部署於伊斯蘭革命衛隊的一處地下飛彈基地。報導稱，該飛彈射程達2000公里，並能攜帶重達1500公斤的彈頭。（編譯：陳昱婷）1150206