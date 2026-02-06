美伊會談前！美發安全警告促公民離開伊朗

▲美國與伊朗將於今（6）日在阿曼舉行會晤，不過，就在會晤前夕，美國國務院美國時間5日晚上，透過「虛擬駐伊朗德黑蘭使館」發布安全警告，敦促美國公民儘快離開伊朗。圖為德黑蘭街景。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與伊朗將於今（6）日在阿曼舉行會晤，不過，就在會晤前夕，美國國務院美國時間5日晚上，透過「虛擬駐伊朗德黑蘭使館」發布安全警告，敦促美國公民儘快離開伊朗，且須制定不依賴美國政府協助的離境計畫，若無法離開，應就地避險，儲備必要物資，保持低調。

根據《CNBC》報導，美方在阿曼會談前發布的這份安全警告，似乎再度顯示沒有任何跡象表明美伊雙方已就會議議程達成共識。美伊從會晤舉行地點到討論議題都存在分歧，人們對會談能否取得成果產生懷疑，也使美國採取軍事行動的風險依然存在。

廣告 廣告

地緣政治與能源分析公司「Rapidan Energy Group」的總裁麥克納利（Bob McNally）表示，達成協議或緩和談判局勢的可能性很低，因為雙方的核心要求仍然「相距甚遠，而且彼此之間毫無信任」。

麥克納利更預測，未來幾天或幾週內，美國和伊朗發生軍事衝突的可能性約為75％。他表示，可能情景包括類似委內瑞拉式的封鎖、選擇性或有限的打擊，以及大規模軍事衝突。

麥克納利認為，隨著川普已將美國的信譽押上檯面，若伊朗拒絕做出重大讓步，川普很可能會覺得自己有必要採取行動；另一方面，若美國選擇不發動攻擊，以色列也可能對伊朗的飛彈、核設施以及政權領導層目標發動打擊，因此中東局勢和平落幕的希望不高。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美國、伊朗能成功在阿曼會晤嗎？川普：哈米尼應該非常擔心

開打前奏？伊朗無人機逼近美航艦遭擊落 白宮：不影響計畫進行

無視「區域戰爭」威脅！川普要伊朗快達協議 美、以最高將領密會