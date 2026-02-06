美伊會談將登場！警告伊朗核計畫「歸零」 川普警告：美軍會再次動手

美國跟伊朗的「核協議」雙邊會談6日登場，兩國代表陸續抵達阿曼，不過雙方態度依舊強硬、氣氛緊繃，伊朗革命衛隊5日在波斯灣扣押兩搜油輪，並宣稱在一處地下基地部署新型長程彈道飛彈，美國總統川普則再度警告，不排除對伊朗發動軍事攻擊。

美伊會談6日登場 白宮嗆伊朗：川普「有很多選擇」

美國跟伊朗在阿曼展開談判最後倒數，氣氛依舊緊繃，川普再度放話，伊朗核計畫必須歸零，否則不排除採取軍事行動。

白宮發言人李威特指出，川普將觀察是否達成協議，談判進行的同時也要提醒伊朗政權，川普除了外交手段，還有許多其他選項。

美軍持續在伊朗周遭大舉集結施壓，伊朗也不甘示弱，5日以「走私燃料」為由在波斯灣扣押兩艘油輪，逮捕15名外籍船員，緊掐石油與液化天然氣運輸要道荷姆茲海峽咽喉，伊朗革命衛隊海軍官員表示，繳獲的走私燃料約100萬公升，其中包含柴油，已經移交給國家石油機構。

不甘示弱？伊朗扣押2油輪 地下基地部署「飛彈」

此外革命衛隊也在一處地下基地部署柯蘭沙爾4飛彈，號稱可搭載1500公斤彈頭、射程達2000公里，是伊朗最先進的長程彈道飛彈之一，明顯劍指美國的「限制彈道飛彈」談判訴求。

美伊劍拔弩張，會談議題至今各說各話，伊朗民眾態度不樂觀，認為已經看到去年12天戰爭，談判只是攻擊伊朗的幌子。目前川普特使魏科夫、伊朗外長阿拉奇已經陸續抵達，局勢是否有望緩解，各界高度關注。

