美伊會談後 伊朗重申若遭攻擊將鎖定美軍中東基地

伊朗外交部長今天(7日)表示，若集結在中東地區的美軍對伊朗發動攻擊，伊朗將打擊美國在區域內的軍事基地，並強調此舉不應被視為對駐在國的攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)在接受卡達半島電視台(Al Jazeera)訪問時作出上述表示。就在前一天，德黑蘭與華府在阿曼舉行會談後，雙方都稱討論氣氛良好，並承諾將持續以間接方式推進核議題談判。

阿拉奇指出，下一輪談判尚未敲定日期，但美國總統川普(Donald Trump)表示，相關會談可能在下週初登場。阿拉奇說：「我們和華府都認為應該盡快舉行。」

在美軍於中東地區集結之際，川普曾威脅將對伊朗動武，要求伊朗放棄鈾濃縮，並停止發展彈道飛彈以及對區域內武裝組織的支持。德黑蘭長期否認其核燃料生產具有任何武器化意圖。

儘管雙方都釋出願意重啟外交、解決伊朗與西方長年核爭端的訊號，阿拉奇對擴大談判議題持保留態度。

他說：「任何對話都必須避免威脅與施壓。(德黑蘭)只討論核問題…我們不與美國討論其他議題。」

去年6月，美國加入以色列對伊朗的戰爭，對伊朗核設施發動空襲。德黑蘭隨後表示，已暫停鈾濃縮活動。

伊朗當時的回應之一是對美國在卡達的一處基地發射飛彈。卡達與德黑蘭及華府皆維持良好關係。

阿拉奇表示，若再度遭到美國攻擊，可能產生類似後果。

他說：「我們不可能攻擊美國本土，但會鎖定他們在區域內的基地。」

他強調：「我們不會攻擊鄰國，而是攻擊部署在這些國家的美國基地，兩者有很大的差別。」

伊朗表示，希望其鈾濃縮權利獲得承認，並認為若將飛彈計畫納入談判，將使自身暴露在遭受以色列攻擊的風險之下。(編輯：許嘉芫)