美伊會談阿曼登場 伊朗堅稱僅談核議題

伊朗與美國今天(6日)在阿曼展開會談。華府表示，若外交途徑失敗，不排除對德黑蘭採取軍事行動；伊朗則誓言，將捍衛自身主權，反對「任何過度要求」。

伊朗堅稱，這場由阿曼斡旋的會談將僅聚焦其核子計畫，但美國希望同時討論德黑蘭對區域武裝團體的支持及其彈道飛彈計畫。

這是自去年6月美國加入以色列對伊朗的戰爭、並對伊朗核設施發動空襲以來，美伊雙方首次舉行會談。

美國總統川普(Donald Trump)的中東特使魏科夫(Steve Witkoff)，以及伊朗外交部長阿拉格奇(Abbas Araghchi)，分別率團在阿曼出席這場談判，阿曼則擔任兩國之間的調停者。

根據伊朗官媒報導，會談已經展開。阿拉格奇表示，德黑蘭已做好「全面準備，捍衛國家主權與國家安全，反制美國任何過度要求或冒進行為」。

阿拉格奇也在社群平台X上寫道：「伊朗帶著清醒的眼光與對過去一年的深刻記憶，走進外交。我們以善意參與，並堅守自身權利。」

他說：「承諾必須被履行。平等地位、相互尊重與共同利益不是口號，而是不可或缺的要求，也是持久協議的支柱。」

伊朗稍早曾表示，為了維護和平，「不錯失任何外交機會」是其責任，並希望華府能以「負責、務實與嚴肅」的態度參與討論。

川普：「保持所有選項開放」

這場會談登場的時間，距離伊朗抗議浪潮的高峰不到一個月。人權團體指出，德黑蘭以空前強硬的手段鎮壓示威，造成數以千計的人喪生。

川普最初曾因伊朗鎮壓抗議而威脅動武，甚至對示威者表示「援助正在路上」。

川普5日談到伊朗時說：「他們正在談判。」他接著說：「他們不希望我們打他們，我們有一支龐大的艦隊正在前往那裡。」他指的是被調派往中東的美國航空母艦打擊群。

但他近來的言辭，已轉而聚焦於遏制伊朗核子計畫。西方國家認為，該計畫的目的是製造核彈。

美國副總統范斯(JD Vance)4日表示，川普將「保持所有選項開放」。

范斯說：「他會與所有人對話，嘗試透過非軍事手段達成目標；如果他認為軍事行動是唯一選擇，最終也會做出那個決定。」

華爾街日報(WSJ)引述消息人士指出，美國的中東駐軍最高指揮官也將加入最新一輪會談。伊朗多次誓言，若遭攻擊，將反擊美國在區域內的基地。