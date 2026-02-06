美伊會談 川普拒排除軍事選項
本報綜合外電報導
伊朗與美國當地時間六日在阿曼展開會談。德黑蘭當局聲稱已準備捍衛自身安全，美國總統川普則拒絕排除軍事選項。
以色列去年六月與伊朗爆發為期十二天戰爭，期間美國轟炸伊朗核子設施，導致雙方上一輪談判告終。這次是當時以來美伊首度舉行會談，伊朗代表團由外長阿拉奇率領，美國則由特使魏科夫代表出席。
阿拉奇的發言人表示，德黑蘭將「以權威姿態進行磋商，目標是就核議題達成公平、雙方可接受且有尊嚴的理解」。會談前夕，伊朗國營新聞電視台報導，該國最先進的長程彈道飛彈之一「「柯蘭沙爾四型」已部署於伊斯蘭革命衛隊的一處地下飛彈基地。該飛彈射程達二千公里，並能攜帶重達一千五百公斤的彈頭。
白宮表示，外交手段是川普處理伊朗問題的首選，他將觀察在這場高風險會談中能否達成協議；但同時警告，他手上仍握有軍事選項。華府的虛擬駐伊朗大使館也發布安全警告，再度呼籲美國公民「立即離開伊朗」，並準備好無需依賴美國政府協助的離境計畫。
大陸外交部副部長苗得雨五日則在北京會見伊朗外交部副部長加里巴巴迪，表態陸方支持伊朗捍衛主權、安全和民族尊嚴，反對單邊霸凌和武力施壓行為。
