美伊有望達成和平協議 油價重挫

民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。

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