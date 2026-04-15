美伊有望開啟新談判 經部：國際油價短期難回戰前價位

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美國總統川普14日受訪時，透露未來2天可能與伊朗展開新一輪談判。中東戰事再度出現和談契機，外界關注國際油價能否因此止穩。不過，經濟部次長何晉滄今天(15日)在立法院答詢時指出，短時間內要恢復到中東開戰前的油價還是「有困難」，需持續關注情勢變化，若油價下降，中油吸收能源價格漲幅的成本也會降低。

中東戰事延燒超過1個月，國際能源價格隨著戰火情勢演變劇烈震盪。立法院經濟委員會15日邀相關部會報告運動產業發展並備質詢時，有立委關注美國封鎖荷姆茲海峽對國內油氣供應的衝擊。

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經濟部次長何晉滄回應表示「不受影響」，他指出，因為中油每天都積極調度且提早準備，目前已超前部署調度7月的油源，只要油源沒有問題，就可以穩定供應國內石化產業鏈發展。

針對外媒點名台灣能源高度仰賴進口，且液化天然氣(LNG)庫存偏低，若海運中斷將影響供電，衝擊民生與經濟運作。何晉滄則強調目前調度沒有問題，會密切關注戰事發展，且希望中油、台塑等兩家主要原油進口公司要積極調度、超前部署。

至於美國總統川普可能與伊朗重啟談判能否解除危機，何晉滄在答復國民黨立委謝衣鳳質詢時，表示國際油價短期內仍難回到戰前水準。他說：『(原音)我們會持續觀察，就是說這個部分也許短時間之內要能夠恢復到2月28日以前的油價，可能我覺得是有困難。但是我們會觀察國際情勢變化。(謝衣鳳：那你們中油還有台電攜手的成本會不會降低？)這個會跟油價波動會有關係，所以也許如果油價有下降的話，那當然中油成本就會降低。』

中油副總林珂如指出，國際油價走勢端看戰事發展，中油一定會配合政府穩定物價政策，過去2週國內油價便沒有調漲。

國發會主委葉俊顯則表示，先前美國智庫預估戰事會在4到8週結束，目前尚在評估範圍，今天國際天然氣、原油價格都有下降。他還說，雖然戰事對消費者物價指數(CPI)的影響會遞延到4月顯現，但只要戰事在短期內結束，對全年CPI影響會相當有限，對經濟表現的衝擊也不會太大。(編輯：鍾錦隆)