美伊核談判添變數 德黑蘭要求更換地點縮小範圍

（中央社杜拜/華盛頓3日綜合外電報導）區域消息人士今天表示，伊朗要求本週與美國的談判地點從土耳其改至阿曼，且範圍應縮小為僅針對核問題的雙邊談判，這為本已脆弱的外交努力增添了新的複雜性。

路透社報導，在美國於中東增兵導致緊張局勢加劇之際，伊朗提出更改原定6日於伊斯坦堡舉行會談的地點和議程。

區域各國正推動解決這場對峙，目前美伊雙方已相互威脅發動空襲，並引發外界擔憂衝突可能升級為全面戰爭。

美國軍方表示，美軍今天在阿拉伯海擊落一架「來勢洶洶」接近美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。

美國總統川普昨天曾警告，若無法與伊朗達成協議，可能會有「不好的事情發生」。他今天在白宮告訴記者，「我們現在正在與他們談判」，但他並未詳細說明，也拒絕透露他預期會談將在何處舉行。

一名了解伊朗要求的區域外交官員表示，德黑蘭當局尋求「改變形式，他們想改變範圍」。

「他們只想與美國人討論核問題，而美國則希望納入（彈道）飛彈和伊朗在該地區代理人活動等其他議題。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞（Fox News），與伊朗的會談仍預計在本週稍晚舉行。

伊朗國營媒體努爾新聞（Nour News）今天稍晚報導，伊朗外交部發言人表示，關於會談地點的協商仍在進行中。這名發言人說，已為未來幾天舉行談判進行相關規劃，土耳其、阿曼及其他幾個國家已表達主辦會議的意願。

一名熟悉情況的消息人士今天稍早表示，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）預計將與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）一同參與會談。

包括巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及和阿拉伯聯合大公國在內幾個區域內國家的部長原也預計出席，但這名消息人士告訴路透社，德黑蘭當局目前只希望與美國進行雙邊會談。（編譯：李佩珊）1150204