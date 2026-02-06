美伊核談判結束 投資人鬆口氣國際油價走跌

伊朗與美國2月6日在阿曼舉行核談判，圖為伊朗外長阿拉奇（左）與東道主阿曼外長巴德爾合影。路透社



美國與伊朗6日在阿曼舉行核談判，會談於台灣時間晚間近10點時結束。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，這場談判是個好的開始，會持續進行。

路透社報導，阿拉奇告訴伊朗國營「伊朗通訊社」（IRNA）：「我們在阿曼與美國舉行的會談中，強調任何對話都必須避免威脅。」

他還強調，這場談判只談核議題，「我們不會和美國談其他的議題」。

阿拉奇稍早接受伊朗國家電視台訪問時表示：「這是談判的良好開端，雙方對於繼續對話已有共識。至於後續如何推進，將由與會國首都決定。」

他補充，雙方官員將各自返回國內進行諮商，並且需要克服「不信任之牆」。

雖然美伊雙方均表示，願意針對德黑蘭與西方長期存在的核子爭議重啟外交談判，但美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日表示，華府希望擴大談判範圍，以涵蓋伊朗的彈道飛彈、對區域內武裝組織的支持，以及「對待自身人民的方式」。

伊朗官員多次重申，他們不會討論伊朗的飛彈問題，並表示德黑蘭希望其濃縮鈾的權利獲得承認。對華府而言，在伊朗境內進行鈾濃縮是一條紅線。

國際油價在阿曼會談前及會談期間持觀望態勢，在會談尚稱和平地結束後，投資人預期的緊張因素暫時消失，油價下跌。

迄台灣時間6日晚間10點多，布蘭特原油期貨下跌55美分，跌幅0.8%，至每桶67美元。美國西德州中原油期貨下跌60美分，跌幅1%，至每桶62.69美元。

