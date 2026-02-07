美伊核談判 伊朗外長稱雙方人員握手致意
（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗和美國正在阿曼舉行核談判，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，儘管德黑蘭與美方進行間接會談，談判官員仍有機會與美方代表團握手致意。
法新社報導，阿拉奇接受半島電視台（Al Jazeera）專訪時做出上述表示，他並在社群媒體平台Telegram官方帳號貼出訪談片段。
阿拉奇也說，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將以區域內美軍基地做為打擊目標。
「如果華盛頓攻擊我們，我們不可能攻擊美國本土，但我們將打擊美方在區域內的軍事基地」。
他指出，對德黑蘭而言鈾濃縮是「不可剝奪的權利」，但已準備好針對該議題與美方達成「令人安心」的協議。
阿拉奇在訪談中提到，「（鈾）濃縮對我們而言是不可剝奪的權利，必須持續進行。即使遭轟炸，他們也無法摧毀我們的能力。我們已準備好針對濃縮議題達成令人安心的協議。」
阿拉奇說：「目前尚未設定第二輪談判具體時間，但我們與華府均認為這項談判應儘快舉行。」
他還強調，「飛彈絕無談判空間，因為這涉及防務議題」。（編譯：洪啓原）1150207
其他人也在看
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
國民黨挨批親中反美！蔡正元示警：這都要贏
[NOWnews今日新聞]國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（...
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
陳水扁：國家安全不能開政治玩笑 全民當賴清德後盾力挺國防預算
前總統陳水扁今天回顧總統任內推動軍購案歷經在野黨杯葛與預算受阻，強調國防預算與國家安全不能開政治玩笑。呼籲在野黨不要對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算再開政治玩笑，並強調賴清德面對比他更惡劣的政治環境，全民要成為賴清德的後盾。
擋國防預算美議員失望！蔣萬安：嚴格把關
[NOWnews今日新聞]行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言近期不斷談及通過國防預算的重要性，美國跨黨派國會議員今（7）日也發出聯合聲明，...
藍營恐分裂？媒體人點名「這縣市」最悲觀
[NOWnews今日新聞]國民黨2026年新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調七成、黨員投票三成」的七三制方式進行黨內初...
美國下通牒「軍售案效期將至」！吳思瑤心痛籲藍白：台灣安全不能等
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，更數度封殺國防特別條例。而國防部昨（6）日證實，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式提供發價書草案，我方需於3月31日支付首期款。眼看軍購預算仍卡在藍白手裡，民進黨立委吳思瑤喊話，「台灣不能等」，並呼籲立法院盡速審查行政院版軍購條例。
美國擬推6300億對台軍售 川普重排軍售順位
[NOWnews今日新聞]英媒《金融時報》7日獨家引述多名消息人士稱，美國正在計畫一項規模或高達200億美元（約新台幣6300億）的對台軍售，可能超越去年12月公布的111億美元軍售案，對此，中國方面...
新北議會 綠黨團幹部交接 藍首位女性書記長
新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧親自監交，新任總召陳永福從上任總召廖宜琨手裡接獲印信，新北市長侯友宜、副市長劉和然及市府團隊受邀出席觀禮。至於國民黨團幹部，議長蔣根煌5日下午親自協調，新任會期將由陳儀君出任書記長。
下通牒？美對3項軍售提供發價書草案 效期到3/15｜#鏡新聞
藍白持續封殺8年1.25兆的國防特別條例，沒能付委審查，國防部今天(2/6)表示，美國政府已經就國防特別預算中的3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期到3/15，國防部也會積極爭取展延，避免導致全案取消。同一時間，總統賴清德登上全台最高的海軍「小雪山雷達站」，勉勵官兵之餘，也喊話朝野，盼總預算別再耽擱。
國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調 盧秀燕：太晚了
國民黨台中市長選舉「姊弟之爭」，黨中央預計3月25日至31日進行民調。對此，台中市長盧秀燕今天（7日）受訪表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，三月底民調太晚，既然兩人都同意全民調，不如早點挑個黃道吉日，把
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......