美伊核談判 伊朗外長稱雙方人員握手致意

（中央社德黑蘭7日綜合外電報導）伊朗和美國正在阿曼舉行核談判，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，儘管德黑蘭與美方進行間接會談，談判官員仍有機會與美方代表團握手致意。

法新社報導，阿拉奇接受半島電視台（Al Jazeera）專訪時做出上述表示，他並在社群媒體平台Telegram官方帳號貼出訪談片段。

阿拉奇也說，若美國攻擊伊朗領土，德黑蘭將以區域內美軍基地做為打擊目標。

「如果華盛頓攻擊我們，我們不可能攻擊美國本土，但我們將打擊美方在區域內的軍事基地」。

他指出，對德黑蘭而言鈾濃縮是「不可剝奪的權利」，但已準備好針對該議題與美方達成「令人安心」的協議。

阿拉奇在訪談中提到，「（鈾）濃縮對我們而言是不可剝奪的權利，必須持續進行。即使遭轟炸，他們也無法摧毀我們的能力。我們已準備好針對濃縮議題達成令人安心的協議。」

阿拉奇說：「目前尚未設定第二輪談判具體時間，但我們與華府均認為這項談判應儘快舉行。」

他還強調，「飛彈絕無談判空間，因為這涉及防務議題」。（編譯：洪啓原）1150207