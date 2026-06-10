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全球局勢動盪不安，美伊兩國因直升機遭擊落事件，在約旦與巴林爆發報復性空襲；美國國內則通過巨額預算支持川普（Donald Trump）的移民政策。體育界方面，球王梅西（Lionel Messi）傷後復出即進球，為即將到來的世界盃注入強心針。

中東局勢再度陷入火海，根據法新社（AFP）報導，為報復美軍直升機在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭擊落，伊朗軍方近日對美國位於約旦與巴林的軍事基地發動空襲。這場報復性打擊標誌著美伊雙方進入「以牙還牙」的危險循環，也讓區域戰爭的風險攀升至新高。

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在美國國內政治方面，國會正式通過一項高達700億美元的法案，為川普（Donald Trump）政府的移民打擊行動提供充足資金。這項法案將支持邊境執法與大規模驅逐行動，結束了兩黨長達數月的激烈爭論。此外，科技巨頭 Bill Gates 也因與已故性犯罪者 Jeffrey Epstein 的關係，即將面臨國會議員的質詢，其權力網絡持續受到外界放大檢視。

體育與商業領域同樣話題不斷。阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在世界盃熱身賽中替補登場並順利破門，以實際行動粉碎傷勢傳聞。而在科技界，馬斯克（Elon Musk）隨著旗下 SpaceX 準備上市，極有可能成為全球首位身價突破兆美元的富豪。與此同時，中國領導人習近平訪問平壤，與北韓達成深化雙邊關係的長遠藍圖，顯示亞洲地緣政治也在持續變動中。

原文出處：美伊爆發基地空襲戰！川普獲百億移民經費 梅西傷後復出首戰進球

本文由AI協作，經編輯審核後發布