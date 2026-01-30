美伊緊張汽油漲 95下周衝29元

美伊緊張國際油市飆，下周國內汽柴油全面回漲。（本報資料照片）

美伊戰火一觸即發，推升世界油價升破每桶70美元，達5個月新高，千里之遙的台灣也受害。根據中油油價機制，下周一國內汽柴油將全面反漲，汽油每公升估調高0.4元，柴油最高0.6元，主力油品95無鉛汽油牌價可能時隔9個月，重返29元大關。

美國航母打擊艦隊已就戰鬥位置，如果開打，國際原油可能狂漲，進而導致國內油品零售價急升。但一位油市專家信心喊話：「沒那麼嚴重！」指如果戰事發生，基於預期心理，油價雖一定受影響，可是現在布蘭原油每桶70美元，估計也就再漲5美元，不會有想像中嚴重。

廣告 廣告

理由是伊朗經過上次美國打擊，元氣大傷，這次並未喊話封鎖油輪進出的荷姆茲海峽，且這樣做對其更無好處，機率不大。近日原油趁著美伊緊張，來到5個月新高價，主要是先前油價太低，有趁勢炒作因素。這位油市專家強調，原油供需結構並無太大改變，雖然短期可能上漲，但預期幅度不會太大，時間也不會太久。

根據中東指標油價，均價較上周上升2.17美元，照中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價每公升將調漲0.2到0.4元、柴油漲0.4到0.6元。

近9個月來，95無鉛價格多在27到28元多之間遊走，115年元旦，每公升28.1元，近來隱然有回升之勢，現在為28.6元。如下周調整到最高，加油站95無鉛牌價將衝到29元，會是繼去年5月初之後，時隔9個月再見29元數字。至於超級柴油，新牌價也看26.3元。

中油方面則說，如果美伊戰事開打，短期內國內汽柴油價確實會往上漲，不過如果戰事回穩，通常也會很快下去，不需要太擔心。