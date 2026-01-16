美伊緊張 阿拉伯國家「這4國」助緩和局勢

白宮新聞秘書李威特者表示：「川普總統今天得知，伊朗原訂昨天執行的800起處決已經暫停。」

一名海灣國家官員今天（16日）透露，在經過密集外交努力後， 幾個阿拉伯國家幫助緩和了華府和德黑蘭之間的緊張局勢。消息人士指出，美國降低了卡達空軍基地的安全警戒等級。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，德黑蘭開始出現恢復正常的跡象，但部分伊朗人表示，在經歷幾週反政府抗議和殘酷鎮壓後，他們仍然在為美國可能的干預做好準備。白宮聲稱，川普總統沒有排除任何選項，如果伊朗政權繼續殺戮，將產生嚴重後果。川普政府宣布對伊朗實施新制裁，指控伊朗當局是鎮壓行動的幕後推手。

一名海灣國家官員告訴CNN，經過72小時的密集外交努力，4個阿拉伯國家幫助緩和了華盛頓和德黑蘭之間的緊張局勢。這位官員說，卡達、阿曼、沙烏地阿拉伯和埃及敦促美國，避免對伊朗發動攻擊，並且警告，攻擊可能帶來安全和經濟風險，影響美國和更廣泛的地區。這4個國家也警告伊朗，任何對美國在海灣地區設施的攻擊，都將對伊朗與相關地區各國的關係產生嚴重後果。

CNN報導，知情人士透露，由於伊朗抗議活動導致局勢緊張，美國軍方正將一個航空母艦打擊群調往中東地區。航空母艦打擊群通常包括航空母艦、飛彈巡洋艦、防空艦和反潛驅逐艦或護衛艦。