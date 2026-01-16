美伊聯合國會議上正面交鋒 美大使警告「所有選項仍在檯面上」

美國駐聯合國大使在緊急會議中向伊朗發出嚴厲警告，表示「所有選項都在檯面上」，以阻止伊朗政府對示威者的血腥鎮壓。根據人權組織統計，伊朗當局鎮壓全國示威活動已造成至少2677人死亡，而美國與七國集團正考慮對伊朗實施新一輪制裁。

美國駐聯合國大使華茲在安理會緊急會議上發言。（圖／路透）

在當地時間16日舉行的聯合國安理會緊急會議上，美國駐聯合國大使華茲（Mike Waltz）直言：「各位同事，讓我說清楚：川普總統是行動派，不像我們在聯合國看到的無盡空談。他已明確表示，所有選項都在檯面上，以阻止屠殺。沒有人比伊朗政權的領導層更清楚這一點。」

儘管川普總統已釋出可能緩和局勢的信號，表示殺戮似乎正在結束，但伊朗政府仍然持續封鎖網路及通訊。一位外交官向美聯社透露，埃及、阿曼、沙烏地阿拉伯和卡達的高級官員在過去48小時內向川普表達憂慮，認為美國軍事干預將衝擊全球經濟並使本已動盪的地區更加不穩定。

伊朗副駐聯合國大使達爾齊（Hossein Darzi）在會議中抨擊美國，聲稱美國「直接參與將伊朗的動亂引向暴力」。他表示：「美國以關心伊朗人民和支持人權的空洞藉口，試圖將自己描繪成伊朗人民的朋友，同時以所謂『人道主義』敘事為政治破壞和軍事干預鋪路。」

據美聯社報導，美國要求召開這次安理會緊急會議，並邀請兩位伊朗異議人士阿利內賈德（Masih Alinejad）和巴特比（Ahmad Batebi）描述他們作為伊斯蘭共和國目標的經歷。會議中，阿利內賈德直接面對伊朗代表指控：「你們曾三次試圖殺我，我親眼看到刺客出現在我布魯克林住處的花園前。」而當她說話時，伊朗官員直視前方，沒有任何回應。

兩位異議人士呼籲聯合國及安理會採取更多行動，追究伊朗侵犯人權的責任。巴特比懇請川普不要「拋棄」伊朗人民：「你鼓勵人們走上街頭，這很好。但請不要拋棄他們。」

俄羅斯是安理會中唯一為伊朗行動辯護的成員，同時呼籲美國停止干預。

根據總部位於美國的人權活動家新聞社（Human Rights Activists News Agency）報告，對示威活動的鎮壓已造成至少2677人死亡，比前一天增加了106人，該組織表示死亡人數可能會繼續上升，超過了伊朗幾十年來任何一輪抗議或動亂，讓人想起1979年伊朗伊斯蘭革命時期的混亂。

