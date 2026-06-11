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美國與伊朗的軍事衝突連續兩天升級，雙方週四再度爆發空襲交火。美國總統川普（Donald Trump）發出嚴厲警告，若德黑蘭當局不立即簽署和平協議，美軍將恢復大規模轟炸，甚至直言「若有必要，我們就用炸彈來談判」。

根據路透社（Reuters）報導，這波敵對行動源於本週早些時候，一架美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭擊落，隨即引發美伊雙方在該地區的一系列報復性攻擊。這場衝突嚴重威脅到今年 4 月達成的脆弱停火協議，也讓外界對於結束這場自 2 月爆發的戰爭希望破滅。

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美軍中央司令部表示，最新的空襲行動鎖定伊朗境內的軍事監視設備、通訊系統及防空陣地，以回應德黑蘭的「持續侵略」。川普在接受媒體採訪時強調，雖然目前的空襲會暫時停止，但若伊朗領導層不配合，美軍將重啟猛烈轟炸。受此緊張局勢影響，國際油價應聲上漲近 3 美元。

伊朗方面則由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發動反擊，聲稱已針對科威特、巴林境內的美軍基地以及美國海軍第五艦隊發射飛彈。此外，伊朗軍方宣稱已完全封鎖荷姆茲海峽，並警告將對任何試圖通過的船隻開火；不過美軍中央司令部駁斥了封鎖說法，強調商船仍能正常通行。

美國國防部長 Pete Hegseth 指出，軍事行動是為了迫使伊朗回到談判桌，並增強美方的外交籌碼。然而，伊朗外交部指控美軍炸毀了供應 10 個村莊飲用水的水庫，痛批這是「計算好的戰爭罪行」。目前這場衝突已導致數千人死亡，並影響全球約五分之一的原油與液化天然氣供應，對全球經濟造成劇烈衝擊。

原文出處：美伊衝突再升級！川普威脅「用炸彈談判」 荷姆茲海峽局勢緊繃

本文由AI協作，經編輯審核後發布