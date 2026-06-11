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美國與伊朗連續兩天爆發激烈空襲，雙方在波斯灣地區展開報復性交火。美國總統川普警告，若德黑蘭當局不立即簽署和平協議，美軍將恢復大規模轟炸。這波衝突不僅讓脆弱的停火協議瀕臨崩潰，更引發國際油價劇烈波動。

根據路透社（Reuters）報導，美伊兩國週四再度交火，美軍針對伊朗境內的軍事監控設施、通訊系統及防空陣地發動多輪空襲。美國國防部長 Pete Hegseth 直言，美方正透過軍事行動強化外交立場，並強硬表示：「如果我們需要用炸彈來談判，那我們就用炸彈談判。」

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作為報復，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱對科威特、巴林及約旦境內的 18 個美軍目標發射彈道飛彈。巴林內政部證實，攔截無人機的碎片掉落導致一名 11 歲女童受傷，部分民宅與車輛受損。此外，伊朗宣稱已完全封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但美軍中央司令部（CENTCOM）隨即否認，強調商船仍能正常通行。

這場自二月爆發的衝突已導致數千人死亡，並嚴重衝擊全球約五分之一的原油與液化天然氣供應。受戰事升溫影響，國際油價每桶上漲近 3 美元。隨著美國期中選舉臨近，高漲的汽油價格已導致川普的支持率下滑，成為白宮目前最棘手的政治難題。

與此同時，黎巴嫩邊境的平行戰火也未停歇。以色列與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）持續交戰，以軍週三對黎巴嫩南部的空襲造成至少 13 人死亡。德黑蘭方面要求美方解除制裁並承認其對海峽的控制權，而川普則堅持伊朗必須確保不開發核武，雙方立場依舊僵持。

原文出處：美伊衝突再升級！川普揚言「用炸彈談判」 國際油價應聲大漲

本文由AI協作，經編輯審核後發布