美伊衝突升高！川普控伊朗擊落阿帕契開轟 伊朗回擊襲美軍基地

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中東局勢持續動盪！美國總統川普指控伊朗攻擊導致美軍一架阿帕契直升機墜毀，美軍隨後對伊朗發動空襲。伊朗革命衛隊則展開反擊，攻擊位於巴林及約旦的美軍軍事基地，讓區域緊張情勢進一步升高。

根據CNN報導，川普表示，美軍一架阿帕契直升機8日時在荷姆茲海峽遭到伊朗攻擊後墜毀。對此，美軍於9日深夜展開反擊，對荷姆茲海峽附近的伊朗防空系統、地面控制站及監視雷達站發動攻擊。

伊朗革命衛隊則在今（10）日早上發出聲明，聲稱已對巴林及約旦境內的美軍軍事基地展開回擊。革命衛隊並指控美軍以虛假藉口發動攻擊，造成西里克一座電信天線受損，並摧毀市內兩座儲水槽，強調若衝突持續升級，伊朗將採取更進一步行動。

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巴林內政部也在社群平台發文表示，當地已拉響防空警報，呼籲居民保持冷靜，並前往最近的安全地點避難。

責任編輯／陳俊宇

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